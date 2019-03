Andreescu a făcut primii paşi în tenis sub îndrumarea unui român: Ce a remarcat la Bianca pe când aceasta avea 6 ani

Bianca Andreescu (24 WTA) ar fi putut ajuta enorm echipa de Fed Cup a României, însă ea joacă pentru Canada, ţara care a investit în ea. Pe scurt: Bianca, până să ajungă unde e acum, a primit un sprijin puternic din partea canadienilor, sprijin pe care nu l-ar fi găsit niciodată în România, acolo unde programele federaţiei sunt ca şi inexistente.





Chiar dacă s-a născut şi a crescut în Canada, Andreescu a descoperit tenisul în România, la Piteşti. Când Bianca era un copil, familia ei s-a întors pentru o perioadă de doi ani în ţară. A fost momentul în care Andreescu s-a apucat de tenis, la Piteşti. Digi Sport a reuşit să stea de vorbă cu Gabriel Hristache, omul care a văzut-o pe Bianca pe când aceasta avea doar 6 ani.





Ce a povestit Gabriel Hristache?





*Când avea şase ani şi jumătate, mama ei, Maria, a intrat în baza sportivă în care lucram, am dat nişte teste cu Bianca şi am considerat că are calităţile necesare să facă tenis. Am lucrat cu ea aproape trei ani, s-a remarcat de la şase ani şi jumătate - şapte cu o voinţă extraordinară, era foarte ambiţioasă, avea multă disciplină şi maturitate pentru un copil.





*Ulterior a venit şi tatăl ei din Canada şi m-a întrebat dacă poate face tenis de performanţă, eu am încurajat familia Andreescu să facă tenis.





*E de apreciat că n-a uitat de unde a plecat, îi mulţumesc că nu m-a uitat nici pe mine. Doar fiul meu ţinea legătura cu Bianca, dar acum mi-am făcut cont pe Instagram special şi vorbesc la fiecare meci cu mama Biancăi. Sper să fac o vizită în Canada ca să o felicit personal. Ea vine în fiecare an în România, la bunici.

