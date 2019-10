Andreescu, dialog teribil cu antrenorul ei: Ce i-a spus în momentul în care avea dureri cumplite la genunchi

Bianca Andreescu a încheiat socotelile cu Turneul Campioanelor după al doilea meci! Astfel, o competiţie care începuse atât de bine pentru canadianca de 19 ani, cu un set câştigat în faţa Simonei Halep şi cu o minge de meci în faţa româncei în setul doi, s-a încheiat extrem de dureros.

Problemele medicale au terminat-o pe „Bibi“ în ambele întâlniri! Cu Halep, durerile de la spate au contribuit la eşecul ei, în timp ce în duelul cu Pliskova, genunchiul i-a cedat.

Astăzi, în timp ce primea îngrijiri medicale, Andreescu şi-a chemat antrenorul lângă ea şi i-a mărturisit că are dureri groaznice. Iată cum a decurs dialogul Andreescu – Sylvain Bruneau:

Andreescu: "My knee twisted, I heard a crack, she validated me that it’s my mensicus. I can't bend my knee at all. It's cracking every time I walk and it friggin' hurts.”



Bruneau: “Don’t push it.”



Andreescu: “I don’t want to stop.”



