Andreescu, atacată de o vedetă TV: „Mama Biancăi pare ca este cineva care se preface că este mama Biancăi!“ Cum şi-a apărat jucătoarea părintele

Mama sportivei cu origini în România dar care reprezintă Canada a fost dur criticată de Christine Teigen, o prezentatoare TV din SUA, pentru comportamentul avut în timpul finalei cu Serena Williams de la US Open.



Teigen, care se recomandă drept scriitoare şi fotomodel, are peste 25 de milioane de urmăritori pe contul de Instagram si peste 17 milioane pe cel de Twitter,

Comentariul care a stârnit controverse a fost unul deloc inspirat la adresa mamei Biancăi, Maria, şi a înfierat faptul că aceasta nu a lăsat deloc să îşi arate emotiile în timpul finalei ultimului turneu de Grand Slam. "Mama Biancai pare ca este cineva care se preface ca este mama Biancai! Cineva să o verifice pe mama Biancăi", a scris Christine Teigen pe Twitter.



Printre cei care au luat atitudine impotriva acestei remarci s-a aflat inclusiv Bianca Andreescu. "Asta este de fapt hilar. Mama mea este un gangster adevărat. Eu nu voi fi niciodata atât de cool", a fost comentariul Biancăi.

Cum a celebrat Maria Andreescu câştigarea de către fiica sa a primului set din finala cu Serena Williams

Daughter wins first set of her biggest match of her life against greatest of all time in #USOpen final

Bianca Andreescu’s mom: pic.twitter.com/blwasqilCk