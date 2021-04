Anamaria Prodan a pornit războiul: Ce sumă îi cere, oficial, lui Dennis Man în instanţă

Anamaria Prodan nu uită şi nu iartă! Mai ales când e vorbă de un comision „gras“, de peste 800.000 de euro, dintr-un transfer de 13 milioane de euro.

Aşa cum a anunţat, imediat după ce afacerea „Dennis Man la Parma“ a fost intermediată de firma de impresariat a lui Ioan Becali, soţia lui Reghecampf l-a dat în judecată pe Man, în civil. Prodan reclamă faptul că fostul fotbalist al FCSB-ului a renunţat, în mod unilateral, la contractul pe care îl avea semnat cu ea. Potrivit wowbiz.ro , Anamaria Prodan şi-a început demersul în instanţă, la Tribunalul Ilfov, la data de 25 martie. Şi solicită 350.000 de euro daune din partea jucătorului ajuns la Parma!

Ioan Becali îl linişteşte pe Dennis Man

Într-o intervenţie la Digi Sport, fostul agent FIFA, Ioan Becali, care acum e fără licenţă, însă se află în spatele unei firme de impresariat, a dat asigurări că Anamaria Prodan nu poate obţine decât o sumă minusculă, în urmă demersului în instanţă. Şi a dat exemplul unui caz similar de care s-a lovit chiar el, acum mai mulţi ani.

„Eu l-am avut pe Emre (n.r. - fostul internaţional turc), pe când a avut 17 ani şi eram cam boss-ul de la Galatasaray atunci. L-am propus la Inter, când mai avea un an de contract. Voiam să ia Galatasaray 10-12 milioane şi să nu plece liber. Eu am chemat scouterii celor de la Inter. Emre a venit şi mi-a zis: <<Nea Giovanni, vreau să plec liber de contract>>. I-am zis că îl dau în judecată. Trebuia să-mi iau şi eu ceva, că am cheltuit nişte bani cu el. L-am acţionat la Milano, a venit judecătorul şi mi-a dat dreptate. Emre mi-a dat 24.700 de dolari pentru că am prezentat cheltuieli, avioane, hotel, deplasări“, a povestit Ioan Becali.