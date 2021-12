Anamaria Prodan acuză: „Mi-a fost sustrasă o mare parte din avere!“. Cu câţi bani a rămas potrivit cifrelor

Anamaria Prodan se află în Topul Capital despre care „Adevărul“ a scris aici, fiind inclusă printre cei mai bogaţi români, la ora actuală. De remarcat că ea e mai bine clasată comparativ cu Simona Halep (30 de ani, 20 WTA), de pildă.

Deşi „Simo“ e o sportivă aflată în activitate, în top, şi practică tenisul, în care sunt mulţi bani, Prodan, potrivit cifrelor din Topul Capital, are o avere mai mare decât ea. Şi impresarul FIFA, în dialog cu „Fanatik“ , a susţinut că ar fi avut o clasare şi mai bună în ierarhia din Capital, dacă n-ar fi trecut printr-un divorţ cu Laurenţiu Reghecampf, care a lăsat-o fără o parte din avere.

Ce a spus Anamaria Prodan?

*141? Sunt locul 141 după ce mi-a fost sustrasă o mare parte din avere. Dar o să recuperez şi o să fiu în Top 50. Am afaceri în mai multe domenii, am în imobiliare, în domeniul sportiv, în fashion, în televiziune şi am investit şi în cryptomonede.

*Imobiliarele reprezintă cam 50% din averea mea. Cam 30% din avere e investită şi provine din fotbal, din ceea ce am făcut eu în fotbal. Restul de 20 de procente se învârteşte în domenii precum televiziunea, dar şi în cryptomonede.

*Să nu uităm de afacerea cu modă, cea de care se ocupă fiica mea, e fix în domeniul ei, se şi pricepe, a lucrat ca model şi are studii în domeniul economic.