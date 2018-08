ANALIZA Doar cinci turnee până în 2019. Unde va mai juca Simona Halep până la sfârşitul anului şi de ce sunt şanse mari să termine 2018 pe primul loc în lume

20-27 august: New Haven

27 august - 11 septembrie: US Open

24 septembrie - 30 septembrie: Wuhan

1 octombrie-8 octombrie: Beijing

22-29 octombrie : Singapore, Turneul Campioanelor







De ce are Halep şanse mari să termine anul pe primul loc în lume? Pentru că are de apărat în perioada următoare doar două finale: Cincinnatti şi Beijing. Anul trecut, la US Open (unde se acordă puncte multe), a ieşit în primul tur, iar la Wuhan în turul al doilea. La New Haven nu a participat.





În acest moment, între Halep şi Wozniacki este o diferenţî de peste 1600 de puncte WTA.

Halep va juca după Cincinnatti la New Haven, iar apoi va lua startul la US Open, ultimul Grand Slam al anului.