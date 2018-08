ANALIZĂ Sezon de Oscar pentru Simona Halep: de ce 2018 e cel mai bun an din cariera jucătoarei noastre

Indiferent de ce se va întâmpla în această seară, contra olandezei Kiki Bertens, în finala de la Cincinnati (ora 21.00, livetext pe www.adevarul.ro), se poate spune cu certitudine că sezonul în curs este cel mai bun de până acum pentru Simona Halep.

Mai multe idei conduc spre această concluzie, însă iată ce a declarat Martina Navratilova în editorialul ei de pe wtatennis.com: “A durat ceva până şi-a asumat rolul, dar Simona Halep categoric joacă şi arată ca un număr 1 mondial. Cu doar puţin mai mult de o săptămână înainte de US Open, vedem o nouă atitudine la Halep, care pare să le spună celor din circuitul WTA: <Sunt numărul 1 şi va trebui să încercaţi să mă doborâţi>”.

Alte confirmări ar fi:

1.Simona Halep are deja şase finale jucate în 2018. Nu s-a mai întâmplat asta din 2013, când a câştigat toate cele şase finale, însă dimensiunea turneelor e incomparabilă. Acum a jucat deja două finale de Grand Slam (Australian Open şi Roland Garros), trei de Premier 5 (Roma, Montreal, plus Cincinnati în această seară) şi una de WTA International (Shenzen), turnee mult mai importante faţă de cele la care a triumfat în urmă cu cinci ani.



2. A luat primul Grand Slam. Cu succesul de la Paris, Simona Halep şi-a luat de pe umeri cea mai mare povară, pentru că victoria la unul dintre cele patru mari turnee era tot ce îi lipsea. Navratilova a remarcat şi ea: “Poate acea schimbare nu a fost evidentă la Wimbledon, care a avut loc repede după Paris, însă acum se poate gândi: <Am fost acolo şi am reuşit asta>. Turneele majore sunt acum mai importante decât erau atunci când jucam eu tenis. Acum nu eşti un număr 1 mondial adevărat dacă nu câştigi un turneu major. Astfel, Halep şi-a întărit locul în top şi a scăpat de o mare problemă. Nu mai trebuie să răspundă la întrebarea: <Când vei câştiga un turneu major?> Iar ceea ce era negativ, ceva ce i se amintea aproape în fiecare zi, s-a transformat în pozitiv”.

3. Nu mai pierde cu adversare mici. Se întâmpla deseori în trecut ca Simona Halep să iasă din primul sau al doilea tur al vreunui turneu, în faţa unei adversare mult mai slab cotate. Acum, românca a redus la minim surprizele neplăcute. N-a fost turneu la care Simona să nu treacă măcar două tururi, iar adversarele care au învins-o în acest an sunt nume importante din circuit: Caroline Wozniacki, Garbine Muguruza, Naomi Osaka, Agnieszka Radwanska, Coco Vandeweghe, Karolina Pliskova sau Elina Svitolina. Singurul eşec neaşteptat a fost cel cu Su-Wei Hsieh la Wimbledon. Până la finala din această seară, raportul victorii – înfrângeri pentru Simona în 2018 este de 47 la 8.

4. Poate rămâne pe primul loc mult şi bine. Simona Halep a început anul ca lider mondial şi a fost detronată doar pentru scurt timp de pe această poziţie. Învingătoare la Australian Open, Caroline Wozniacki a stat aproape o lună pe primul loc, apoi Simona a revenit la conducere.

La cum se prezintă situaţia în momentul de faţă, cu un avans de 2.086 de puncte faţă de Wozniacki (în caz că va pierde finala din această seară) sau de 2.401 de puncte (în caz că va câştiga), e greu de crezut că Simona mai poate ceda locul unu WTA până la finalul anului. Mai ales că românca nu are nimic de apărat la US Open. Iar declaraţia lui Patrick Mouratoglou („Aproape nimeni nu mai ştie cine e lider mondial acum“) a primit imediat răspunsul de la Simona cu victoria de la Montreal şi parcursul de la Cincinnati. Mai mult de atât, rivalele nu pot ţine pasul cu ea, iar Caroline Wozniacki, de exemplu, e într-o eclipsă totală de formă.

5. Cei mai mulţi bani au venit acum. Simona Halep a câştigat deja în 2018 peste 6 milioane de dolari din tenis, însă veniturile pot creşte considerabil dacă ne gândim că mai urmează US Open sau Turneul Campioanelor, unde premiile sunt uriaşe. Până acum, cel mai bun sezon financial al Simonei fusese cel de anul trecut, când a încasat 5,2 milioane de dolari.

6. Face cele mai mute breakuri. Simona a progresat la multe capitole, cum ar fi serviciul, însă ea se remarcă îndeosebi la retur. Pe serviciul adversarei, ea are un procentaj de 49.7 la sută de jocuri câştigate, fiind lider în circuit şi la acest capitol.



27 de ani împlineşte Simona Halep pe 27 septembrie



Ar urma să joace la New Haven

Până la US Open (27 august – 9 septembrie), Simona Halep este înscrisă şi la turneul de la New Haven de săptămâna aceasta. Rămâne de văzut dacă ea va face faţă acestui ritm infernal sau va renunţa la întrecerea din Connecticut pentru a se odihni înaintea utimului Grand Slam al anului. Dacă va juca la New Haven, ea va intra în turul al doilea împotriva unei jucătoare venite din calificări, iar în sferturi ar putea da peste Aryna Sabalenka, învinsa ei din semifinala de la Cincinnati.