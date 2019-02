ANALIZĂ O lună până la un nou început!  Cum se prezintă naţionala României înaintea debutului în preliminariile Euro 2020

Prezenţa la turneul final al Campionatului European din 2020 este obiectivul pe care îl are echipa naţională. Din păcate, sorţii nu au fost tocmai blânzi atunci când s-au stabilit adversarele tricolorilor, România fiind repartizată într-o grupă cu Spania, Suedia, Norvegia, Malta şi Feroe. Exceptând ultimele două formaţii, care sunt clar outsidere, Spania şi Suedia sunt echipe puternice, în vreme ce Norvegia încearcă să-şi regăsească cadenţa anilor 1994-2000 când a participat atât la Euro, cât şi la Mondiale.

Înainte de a se gândi însă la adversari, Cosmin Contra trebuie să-şi îndrepte privirile spre jucătorii noştri, care, din păcate se confruntă cu aceleaşi probleme. Pauza dintre ultimul meci disputat în Liga Naţiunilor şi primul pe care România îl va juca în preliminariile Euro 2020 nu aduce schimbări semnificative pentru fotbaliştii români.

Avem decari de la arabi



Cum se prezintă însă selecţionabilii lui Contra în acest moment? În primul rând trebuie menţionate transferurile care au avut loc şi care nu sunt deloc nişte bombe. Ba din contră! Doi dintre cei mai buni jucători de la naţională, Stanciu şi Mitriţă, au preferat destinaţii exotice. Stanciu a plecat de la Sparta Praga la Al Ahli, în Arabia Saudită, iar Mitriţă a lăsat Craiova pentru New York, tocmai în campionatul nord-american. Situaţia de faţă face ca naţionala României să-i aibă pe cei doi decari ai ei, Stanciu şi Budescu, legitimaţi la arabi, într-un campionat complet diferit de cele europene. Stanciu a marcat un gol la noua sa echipă, în vreme ce Budescu este acum accidentat şi nu se ştie dacă îşi va reveni pentru a putea fi convocat la prima acţiune din 2019. Cât despre Mitriţă, MLS începe abia în martie, iar felul în care se va adapta el la noua sa echipă este deocamdată o necunoscută. La fel ca şi eventuala lui convocare pentru meciurile cu Suedia şi Feroe.

Un alt fotbalist care a schimbat echipa este Dorin Rotariu. Sătul să fie rezervă în Olanda, la Alkmaar, fostul dinamovist, cel care a marcat golul victoriei României în meciul amical cu Suedia, din 2018, disputat la Craiova, a acceptat un împrumut în Kazahstan, la Astana. Din nou o mutare, care în mod normal, nu poate fi placul selecţionerului.

Probleme mari în apărare



Există însă şi schimbări care pot aduce ceva pozitiv la echipa naţională. Câţiva jucători şi-au rezolvat problemele şi acum au echipă. Gicu Grozav a ajuns în Ungaria, la Varda, unde joacă constant, Torje evoluează la Sivasspor, iar Adi Popa a debutat pentru Ludogoreţ. Florin Andone a început şi el să conteze pentru Brighton, în Anglia, unde a şi marcat de două ori în 2019. Tot la capitolul reveniri poate fi trecut şi Vlad Chiricheş, care a prins banca lui Napoli după o accidentare de lungă durată. Căpitanul naţionalei a reintrat pe teren abia aseară şi a jucaz 55 de minute în Europa League, contra lui Zurich, şi ar avea nevoie de nişte partide în picioare pentru a căpăta ritm de joc. Şi Dragoş Grigore a depăşit momente dificile, dar deocamdată este doar rezervă la Ludogoreţ. El a jucat ultimul meci în martie anul trecut, pe când evolua în Qatar, aşa că e destul de puţin probabil să fie o soluţie pentru Contra. Aşadar, postul de fundaş central este unul cu probleme pentru Contra. La ultimul meci din Liga Naţiunilor, el a folosit cuplul Săpunaru – Moţi, doi jucători care anul acesta împlinesc 35 de ani, care joacă la echipele lor de club, dar care nu pot fi socotiţi soluţii de viitor.

Un doar în centrul defensivei sunt problema mari, ci şi pe banda stângă, acolo unde, după retragerea lui Raţ, nimeni nu şi-a câştigat cu adevărat locul. În ultímele partide, Contra a mizat pe Nicuşor Bancu, de la Craiova, care nu e însă fundaş de meserie. Acolo a mai jucat şi Toşca, însă fostul stelist prinde rar echipa lui PAOK Salonic. O veste bună este faptul că Cristi Ganea a început să joace, după ce s-a transferat de la Bilbao la Numancia, în liga a doua spaniolă. A prins deja şase meciuri ca titular, ceea ce un poate decât să-l bucure pe selecţioner.

Ce se întâmplă cu tineretul?



Un caz de urmărit este cel al jucătorilor de la naţionala de tineret. La ultima convocare, Contra a adus opt jucători de la echipa lui Mirel Rădoi: Paşcanu, Nedelcearu, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Cicâldău, Puşcaş, Băluţă şi Manea. Man, Nedelcu şi Drăguş au jucat şi ei la prima naţională. În perioada în care naţionala va disputa meciurile cu Suedia şi Feroe, tineretul va fi în cantonament în Spania, unde va juca şi două amicale, cu Spania (21 martie) şi Danemarca (25 martie). Deci Contra şi Rădoi vor fi nevoiţi să facă un plan destul de clar în ceea ce-i priveşte pe fotbaliştii de la tineret. Prioritate are naţionala mare, dar un trebuie uitat că tineretul va juca la turneul final al Campionatului European în luna iunie. Cel mai probabil, jucătorii care vor fi chemaţi de Contra la prima reprezentativă vor rămâne acolo, iar Rădoi va trebui să îşi formeze un lot, chiar şi pentru Euro, fără aceştia.

Contra, o singură înfrângere în 14 meciuri

Selecţionerul Cosmin Contra a încheiat 2018 fără înfrângere pe banca tehnică a echipei naţionale. România a jucat anul trecut zece partide, şase în Liga Naţiunilor şi patru amicale. Bilanţul a fost unul pozitiv, şapte victorii şi trei egaluri, chiar dacă, în esenţă, el nu ne-a adus niciun avantaj concret. Seria aceasta bună se înscrie în linia ascendentă pe care a intrat naţionala de când a fost preluată de Cosmin Contra. Cu el pe bancă, România are o singură înfrângere, 0-3 cu Olanda, într-un amical disputat în noiembrie 2017 la Bucureşti. Bilanţul tehnicianului de 43 de ani, pe banca tricolorilor este: 14 meciuri – 9 victorii – o înfrângere – 4 egaluri, golaveraj 22-11.



Cel mai important an din cariera mea de antrenor. Sper să am şi puţin noroc şi să pot să îmi îndeplinesc visul de a conduce echipa naţională de pe bancă, la un turneu final