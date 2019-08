ANALIZĂ Halep la US Open: De ce turneul de la Flushing Meadows e cel mai slab pentru Simona dintre cele majore

US Open a fost, în ultimii ani, un turneu de Dosarele X pentru Simona Halep! În 2017 şi 2018, românca a abordat ultimul Grand Slam al anului, venind după o serie de rezultate excelente pe hard, pentru ca, la Flushing Meadows, să iasă în turul I!

În 2017, constănţeanca jucase semifinala la Rogers Cup şi finala la Cincinnati, obţinând şapte victorii în cele nouă partide dinainte de US Open. Odată ajunsă la New York însă, românca a cedat în faţa Mariei Şarapova! Şi, atenţie, Şarapova tocmai revenise în circuit după suspendarea pentru dopaj şi era departe de forma ei ideală.

Peste un an, şocul a fost şi mai mare pentru „Simo“ la New York. Ea a ajuns la US Open 2018 din postura de campioană de la Rogers Cup şi finalistă la Cincinnati, având nouă victorii în cele zece meciuri dinainte de ultimul Grand Slam al anului. Iar adversara din turul I, Kaia Kanepi, o estoniancă de 33 de ani, aflată pe locul 44 în lume la vremea respectivă, ar fi trebuit să fie, în mod normal, o pradă uşoară pentru Simona. Doar că, după o oră şi 15 minute, când s-a jucat ultima minge, Halep a fost cea care a părăsit terenul învinsă, fără drept de apel, în minimum de seturi!

Presiune zero

Anul acesta, „Simo“ va debuta la New York fiind într-o situaţie diferită faţă de ultimele două sezoane. Chinuită de o accidentare la tendon, ea n-a strălucit nici la Rogers Cup, nici la Cincinnati, la al doilea turneu înregistrând cel mai slab rezultat din 2013 încoace!

Aşa că, cel puţin la prima vedere, aşteptările nu sunt mari de la Halep. Iar această lipsă a presiunii se poate transforma în cel mai mare avantaj al Simonei. Mai ales că ea nici n-are puncte de apărat, după eliminarea prematură din 2018, şi, indiferent de ce va face la US Open 2019, e ca şi calificată pentru Turneul Campioanelor, fiind pe locul 2 în clasamentul „Race to Shenzhen“, întocmit pe baza punctelor adunate în 2019.

„Campionii urăsc rezultatele atât de modeste“

Specialiştii sunt şi ei de părere că lipsa presiunii şi dezamăgirile trăite de Halep în 2017 şi 2018 o pot determina să facă un US Open memorabil în acest an.

„Mai important decât orice numere, Simona Halep vrea să meargă bine la acest US Open pentru că a mers atât de slab la Flushing Meadows în ultimii doi ani. Iar campionii de calibrul ei tind să urască să aibă rezultate atât de modeste“, a notat site-ul oficial al turneului.

Iar semnatarul articolului, Mark Preston, a venit chiar cu un pronostic îndrăzneţ: „Sunt destul de sigur că ea (n.r. – Simona Halep) a terminat-o cu mersul prost la New York. Nu există vreun motiv pentru care Simona nu şi-ar putea face deja o rezervare pentru a doua sâmbătă a turneului (n.r. – când e programată finala feminină)“.

US Open 2019 se va desfăşura în perioada 26 august – 8 septembrie, iar Halep îşi va afla posibilul traseu după tragerea la sorţi programată pentru mâine, la New York.

64 la sută e procentul meciurilor câstigate de Simona Halep la US Open, cel mai mic pentru ea la un turneu de Grand Slam.

Rezultatele înregistrate de Halep la US Open





An Unde s-a oprit Meci





2010 Turul I Jankovici – Halep 6-4, 4-6, 7-5





2011 Turul II Suarez Navarro – Halep 3-6, 6-2, 6-2





2012 Turul II Petrova – Halep 6-1, 6-1





2013 Turul IV Halep – Pennetta 2-6, 6-7





2014 Turul III Lucic-Baroni – Halep 7-6, 6-2





2015 Semifinale Pennetta – Halep 6-1, 6-3





2016 Sferturi S. Williams – Halep 6-2, 4-6, 6-3





2017 Turul I Halep – Şarapova 6-4, 4-6, 6-3





2018 Turul I Halep – Kanepi 2-6, 4-6

Bilanţul lui Halep la cele patru turnee majore





Turneu Victorii – Înfrângeri Procentaj





Australian Open 19-9 68%





French Open 28-9 76%





Wimbledon 24-8 75%





US Open 16-9 64%

