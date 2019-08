ANALIZĂ Halep la US Open: Trei motive de optimism şi trei semnale de alarmă înaintea debutului Simonei

Mulţi specialişti sunt de părere că tocmai decepţiile trăite de Halep la Flushing Meadows o pot motiva să facă un US Open formidabil în acest an.





Dacă va reuşi sau nu, ne vom lămuri în următoarele două săptămâni. Până atunci, „Weekend Adevărul“ vă oferă trei motive de optimism, dar şi trei semnale de alarmă în privinţa lui Halep la US Open 2019.





De ce poate obţine un rezultat bun?





*Simona e a doua favorită a caselor de pariuri, după Serena Williams, însă aceste cote sunt stabilite mai degrabă în funcţie de rezultatele istorice de la US Open şi au puţine legături cu forma de moment. În realitate, Halep e peste Serena, ceea ce s-a şi văzut, acum o lună, în finala de la Wimbledon. Şi încă ceva: Simona are un bilanţ favorabil cu şase dintre sportivele care se află acum în Top 10 WTA! Această statistică ne demonstrează că, dacă îşi va atinge forma optimă la New York, constănţeanca va fi foarte greu de învins.





*Halep e cap de serie numărul 4 la US Open, ceea ce înseamnă că va fi ferită de meciuri grele cu adversare precum Stephens (11 WTA) şi Kvitova (6 WTA) până în sferturi. Mai mult, o confruntare cu rivalele aflate în faţa ei în clasamentul WTA nu va fi posibilă până în semifinale.





*Pentru prima dată din 2014 încoace, Halep va veni odihnită la US Open. Iată câte meciuri a jucat ea, în ultimii ani, la Rogers Cup şi la Cincinnati, înainte de a ajunge la ultimul Grand Slam al anului:





-2015: 10 meciuri în două săptămâni. A jucat finala atât la Rogers Cup, cât şi la Cincinnati.





-2016: 9 meciuri în două săptămâni. A câştigat titlul la Rogers Cup şi a atins semifinalele la Cincinnati.





-2017: 9 meciuri în două săptămâni. A avansat până în semifinale la Rogers Cup, iar la Cincinnati a jucat finala.





-2018: 10 meciuri în două săptămâni. A câştigat trofeul la Rogers Cup şi a ajuns până în finala de la Cincinnati.





Acum, chinuită de o accidentare la tendon, „Simo“ a avut doar cinci partide în „dubla“ Rogers Cup – Cincinnati şi ultima ei apariţie pe teren a fost vinerea trecută, când a cedat în faţa lui Madison Keys. Astfel, dacă va fi programată să debuteze la US Open 2019, marţi, Halep va reveni în acţiune după zece zile de pauză.





De ce poate eşua din nou?





*Cu siguranţă, cea mai îngrijorătoare problemă a Simonei e legată de accidentarea pe care a suferit-o la Rogers Cup şi din cauza căreia s-a retras în timpul duelului cu Marie Bouzkova, în sferturi. Chiar dacă Halep a jucat apoi la Cincinnati, ea fost lipsită de agresivitate, nefiind refăcută sută la sută. Pentru a câştiga un Grand Slam, în care trebuie să obţii şapte victorii în două săptămâni de foc, ai nevoie de formă fizică impecabilă.





*Acesta e cel mai slab sezon pe hard pentru Halep din 2017 încoace. Până acum, bilanţul ei pe această suprafaţă e de 19 victorii în 27 de meciuri, cu un procentaj de 70%. Acum doi ani, ea a avut procentaj de 63% pe hard (21 de victorii, 12 înfrângeri). Coincidenţă sau nu, nici în 2017 şi nici până în acest moment al actualului sezon, Halep n-a câştigat un trofeu pe hard.





*Halep va veni la US Open fără presiunea clasamentului şi, după cum a recunoscut inclusiv ea, aflată în continuare sub influenţa triumfului de la Wimbledon. Această stare de relaxare şi automulţumire poate reprezenta un dezavantaj pentru constănţeanca de 27 de ani. Ceea ce s-a văzut şi în trecut în cazul Simonei. În 2018, după ce a câştigat French Open, ea a dezamăgit în următoarele două turnee de Grand Slam: a părăsit Wimbledon în turul III şi US Open în primul tur.





Bilanţul Simonei în faţa jucătoarelor din Top 10 WTA Halep – Osaka 4-1 Halep – Barty 3-1 Halep – Pliskova 7-3 Halep – Svitolina 4-4 Halep – Kvitova 3-1 Halep – Bertens 3-3 Halep – S. Williams 2-9 Halep – Sabalenka 2-0 Halep – Keys 5-2









