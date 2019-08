ANALIZĂ Halep, faţă în faţă cu realitatea dură a cifrelor: Simona a pierdut un număr uriaş de puncte în 2019

În lumea sportului se spune că eşti la fel de bun ca ultimul tău rezultat. Iar ultimul rezultat reţinut de suporterul de rând al Simonei Halep e triumful senzaţional de la Wimbledon.

O victorie fantastică, în cea mai prestigioasă competiţie din sportul-alb, titlul câştigat de All-England Club a îmbunătăţit şi mai mult imaginea şi notorietatea Simonei. Şi, a mai avut un efect despre care aproape că nu s-a vorbit: a acoperit căderea lui Halep din acest sezon comparativ cu cel precedent. E nevoie însă de o precizare importantă: 2018 a fost cel mai bun an din cariera lui Halep şi, ridicând ştacheta atât de sus, era greu ca românca să se menţină la acelaşi nivel şi în 2019. Mai ales că în circuitul feminin există fluctuaţii uriaşe de formă în rândul sportivelor, de la un turneu la altul, darămite de la un sezon la altul! Şi mai e un aspect care trebuie să fie subliniat: chiar şi cu rezultatele ei actuale, Simona rămâne cea mai constantă figură din tenisul feminin al ultimelor sezoane. De altfel, de la 27 ianuarie 2014, de când a pătruns pentru prima dată în Top 10 WTA, constănţeanca n-a mai ieşit din această zonă a clasamentului. Adică, de 2.023 de zile! Nicio altă jucătoare nu se poate lăuda cu o asemenea longevitate.

Şi, totuşi, în ciuda acestor performanţe, realitatea acestui sezon pentru Simona e că, exceptând ce s-a întâmplat pe iarbă, ea a înregistrat rezultate mai slabe pe hard şi pe zgură, iar cifrele vorbesc de la sine.

Doar patru rezultate îmbunătăţite faţă de anul trecut

Calendarul lui Halep din 2018 şi 2019 include nouă turnee la care românca a participat în ultimii doi ani. În doar patru dintre aceste competiţii, „Simo“ a reuşit să-şi îmbunătăţească rezultatele în actuala stagiune. Vorbim despre întrecerile de la Doha, Miami, Madrid şi, bineînţeles, Wimbledon. În rest însă, rezultatele româncei au fost mai slabe în acest an faţă de 2019. Iar cele mai grele pierderi în materie de punctaj au venit la Australian Open, la French Open şi acum la Rogers Cup.

Tocmai de aceea, Halep, care a încheiat 2018 pe locul 1 mondial, se află acum pe locul 4, la o distanţă considerabilă de podiumul WTA.

Cincinnati şi gata cu presiunea clasamentului

După ce a încheiat socotelile cu Rogers Cup, „Simo“ se află acum la Cincinnati, unde va debuta direct în turul II, în calitate de finalistă de anul trecut. Rămâne de văzut dacă românca va scăpa de problemele medicale până la ora primului meci, însă un lucru e cert. Acest turneu e ultimul în care Halep va avea presiunea clasamentului, având de apărat 585 de puncte. După această competiţie, orice victorie e un bonus pentru Simona. Asta deoarece, anul trecut, ea a fost eliminată în turul I la US Open, după care a mai jucat doar două partide până la finalul anului din cauza durerilor de la spate.

Victoriile şi înfrângerile Simonei până după Rogers Cup

An Hard Zgură Iarbă Total

2018 24-3 15-3 2-1 41-7

2019 16-7 9-3 9-1 34-11

Cum i s-a schimbat calendarul în acest an faţă de 2018

Simona Halep a avut nouă turnee la care a participat atât în 2018, cât şi în 2019. În schimb, din diferite motive, restul traseului ei în circuitul feminin a suferit modificări. În primul rând, constănţeanca a înlocuit turneul de la Shenzhen cu cel de la Sydney. Dacă în China câştigase titlul (280 de puncte), în Australia, ea a ieşit după primul meci, în turul II (55 de puncte). Drept urmare, „Simo“ a ieşit în pierdere cu 225 de puncte. Mai departe, ea a jucat în Dubai, unde a lipsit în 2018. Calificarea în sferturi i-a adus, în acest sezon, un plus de 190 de puncte. În debutul sezonului de zgură, românca a fost nevoită să se retragă de la Stuttgart după un weekend epuizant pentru echipa României de Fed Cup în meciul cu Franţa. Absenţa din Germania, unde avea de apărat un sfert, i-a adus o pierdere de 100 de puncte. În sezonul de iarbă, Halep a ieşit pe plus nu doar datorită triumfului de la Wimbledon, dar şi pentru că, spre deosebire de sezonul trecut, a apucat să joace într-un turneu pregătitor, la Eastbourne. Aici, calificarea în sferturi i-a adus 100 de puncte în plus faţă de stagiunea precedentă. Per total însă, şi în aceste competiţii, comparativ cu 2018, Halep a ieşit în pierdere: -35 de puncte. Ceea ce înseamnă că, per total, ea a făcut cu 1.585 de puncte mai puţin în 2019 faţă de anul trecut!