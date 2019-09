ANALIZĂ Halep şi Cahill, din nou împreună: Cum s-a schimbat Simona în cei patru ani cu Darren

Simona Halep (6 WTA) e în vacanţă după eliminarea de la US Open, însă a reuşit să le dea fanilor ei o veste care, cu siguranţă, i-a bucurat aproape la fel de mult ca atunci când românca a câştigat Wimbledon 2019!

„Am o veste extraordinară. După un an fără el în echipă, sunt fericită să vă anunţ că Darren va fi din nou lângă mine începând cu sezonul viitor. D (n.r. – Darren Cahill), ultima oară te-am <<omorât>> şi plănuiesc să o fac din nou. Abia aştept să continuăm ce am început împreună“, a spus Halep într-un mesaj video postat pe contul ei de Facebook care a devenit viral în doar câteva minute! Filmarea a fost însoţită şi de un scurt text: „Chiar dacă anul acesta ai lipsit, tu ai fost cu noi tot timpul. Sunt nerăbdătoare să mi te alături în următorul sezon“.

E omul care a „îmblânzit-o“ pe Simona

De când s-a apucat de tenis, Halep şi-a schimbat destul de des antrenorii, dovedind că nu ezită să „rupă“ colaborarea dacă nu există o „chimie“ între ea şi persoana respectivă. De altfel, după primul sezon în care şi-a scos capul în elita tenisului, românca l-a informat printr-un SMS pe belgianul Wim Fissette că parteneriatul lor s-a încheiat la finalul stagiunii!

La câteva luni după acest moment, în stafful Simonei şi-a făcut apariţia Darren Cahill, antrenor care i-a fost pus la dispoziţie de către fostul sponsor, Adidas. La început, colaborarea a fost una part-time în cadrul unui program desfăşurat de Adidas, care ulterior a renunţat la acest proiect. Halep însă, foarte mulţumită de relaţia cu Darren, l-a angajat pe acesta în regim full-time, iar cei doi au lucrat împreună, între 2015 şi 2018.

A fost, per ansamblu, o colaborare cu rezultate excelente, însă au existat şi momente tensionate. Asta deoarece, până să fie „îmblânzită“ de Cahill, „Simo“ a avut destule ieşiri nervoase la adresa australianului. La un moment dat, în 2017 la Miami, constăţeanca a fost eliminată în sferturi, după o înfrângere cu Johanna Konta. Românca a pierdut setul doi la tiebreak şi, înainte de a începe decisivul, l-a chemat pe Darren Cahill lângă ea. A urmat un dialog în care Halep a părut total dezinteresată de sfaturile australianului de 53 de ani, tratându-l cu fundul pe acesta. Spre lauda lui, Cahill a rămas calm şi a parat „înţepăturile“ răutăcioase ale Simonei. După meci însă, Cahill a ameninţat că pleacă şi, speriată de perspectiva de a rămâne fără australian, Halep şi-a revizuit comportamentul şi nu şi-a mai permis astfel de ieşiri, cât timp a fost antrenată de Darren.

Darren a rămas alături de ea şi fără contract

La 9 noiembrie 2018, colaborarea Halep – Cahill a luat sfârşit. Explicaţiile au venit din partea australianului: „După o perioadă în care m-am gândit foarte mult, după multe discuţii şi după mulţi ani în care am petrecut peste 30 de săptămâni pe an departe de familia mea, am luat decizia de a lua o pauză de 12 luni din a mai antrena pentru a-mi susţine copiii, care intră într-o perioadă importantă a vieţii, fiind în ani terminali la liceu. Vreau să-i mulţumesc Simonei pentru patru ani fantastici. Empatia ei, personalitatea sa, etica în munca pe care o depune, generozitatea şi profesionalismul m-au făcut să stau alături de ea cu plăcere, din postura de antrenor. Am avut un job de vis şi vreau să-i mulţumesc pentru că a făcut să fie aşa, dar şi pentru oportunitatea de a lucra cu cineva talentat şi dedicat precum e ea“, a fost un fragment din mesajul lui Cahill.

În ciuda faptului că, oficial, n-a mai făcut parte din stafful Simonei, australianul a rămas alături de fosta ei elevă. A însoţit-o la turneele importante, a sfătuit-o în permanenţă şi a supravegheat-o inclusiv la şedinţele de pregătire. Iar la Wimbledon, unde Halep a câştigat trofeul, Cahill a fost extrem de implicat, fiin mereu în preajma Simonei.

1 milion de dolari pe an e salariul cu care Halep îl plăteşte pe Cahill, sumă la care se adaugă procente din diverse performanţe obţinute de Simona.

Trofeele importante cucerite de Halep sub comanda lui Cahill

2015: Indian Wells

2016: Madrid, Rogers Cup

2017: Madrid

2018: French Open, Rogers Cup

