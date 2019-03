ANALIZĂ FCSB, abonată la locul 2: De ce statistica distruge visul câştigării titlului pentru cel mai scump lot din România

Gigi Becali a spus multe inepţii de când a intrat în fotbal, visând la un jucător vândut cu 50-60 de milioane de euro sau vorbind despre câştigarea Ligii Campionilor, dar acum pare să aibă dreptate într-o privinţă!





În ultimele săptămâni, latifundiarul din Pipera a tot insistat că CFR Cluj are prima şansă la titlu. Iar după ultimul semieşec al echipei sale, 2-2 cu Voluntari, Becali a fost chiar categoric: „De ce credeţi că nu mă mai duc la meciuri? Pentru că nu mai am încredere în ei. Asta nu e echipă de titlu. Şi dacă luăm titlul, ce facem cu el? Păi, mă duc vreodată în cupele europene, când tu nu baţi ultimele trei clasate? Înseamnă că am înnebunit la cap, dacă mă gândesc la asta“.





Discursul apocaliptic al lui Becali e acoperit şi de statistici. Pe scurt: în precedentele trei sezoane, de când s-a trecut la noul sistem competiţional, nicio echipă n-a reuşit să devanseze liderul din sezonul regulat în urma play-off-ului! De fapt, în două din ultimele trei sezoane, primele două clasate din sezonul regulat şi-au păstrat poziţiile şi după cele zece runde din play-off. Doar o singură dată această ierarhie a suferit o modificare. Se întâmpla în sezonul 2016-2017, atunci când Dinamo a terminat pe 2 în sezonul regulat, însă după play-off a ajuns pe 4, fiind depăşită de FCSB şi de Pandurii.





CFR, a doua cea mai mare zestre de puncte





Continuând comparaţiile cu celelalte sezoane cu play-off, vedem că o singură dată liderul din sezonul regulat a intrat cu mai multe puncte în lupta decisivă pentru titlu. În campionatul trecut, CFR Cluj a avut 30 de puncte înaintea primei etape de play-off. Şi acum însă, ardelenii stau destul de bine, având a doua cea mai mare zestre de puncte la finalul celor 26 de etape.





Un alt aspect notabil e faptul că, de fiecare dată, primele două clasate la startul play-off-ului au fost despărţite de doar două puncte, situaţie care se păstrează şi acum. O singură dată însă, acest handicap a fost remontat de ocupanta locului 2, în sezonul 2016-2017. Atunci, FCSB a egalat Viitorul la puncte, după cele zece etape de play-off, însă titlul a ajuns tot în vitrina echipei lui Hagi, care a fost avantajată de rezultatele directe.





Astra lui Şumudică, cea mai bună





În rest, cel mai bun parcurs din play-off pentru o campioană a fost reuşit de Astra lui Marius Şumudică. În sezonul 2015-2016, giurgiuvenii au strâns 22 de puncte în zece etape şi, după ce au terminat sezonul regulat la doar 2 puncte de locul doi, au reuşit să câştige titlul la cinci puncte de vicecampioana FCSB.









Play-off, 2018-2019

1. CFR Cluj 27p 2. FCSB 25p 3. CS U Craiova 23p 4. Astra 21p 5. Viitorul 19p 6. Sepsi 19p





Play-off, 2017-2018 Echipă Punctaj la început Punctaj la final 1. CFR Cluj 30p 50p 2. FCSB 28p 49p

Play-off, 2016-2017 Echipă Punctaj la început Punctaj la final 1. Viitorul 26p 44p 2. FCSB 24p 44p

Play-off, 2015-2016 Echipă Punctaj la început 1. Astra 26p 2. Dinamo 24p 3. Pandurii 24p 4. Viitorul 23p 5. FCSB 22p 6. Târgu Mureş 19

Echipă Punctaj la final 1. Asta 48p 2. FCSB 43p 3. Pandurii 39p 4. Dinamo 36p 5. Viitorul 29p 6. Târgu Mureş 22p

