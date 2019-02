ANALIZĂ Care este atuul României în meciul de Fed Cup cu Cehia şi de ce gazdele sunt totuşi favorite în acest duel

Echipa de Fed Cup a României revine în Grupa I Mondială, după doi ani, dar are parte de un meci de foc, întâlnind practic cea mai galonată formaţie din istoria modernă a competiţiei. Fetele noastre vor juca sâmbătă şi duminică împotriva Cehiei, care a câştigat 20 de dueluri din ultimele 22 disputate în Fed Cup, începând cu 2011, bilanţul deţinătoarei trofeului fiind unul perfect în meciurile pe teren propriu disputate la Ostrava.

Partida este o rejucare a ultimului meci disputat de România în Grupa Mondială Fed Cup. În februarie 2016, în Sala Polivalentă din Cluj, Cehia învingea România, 3-2, revenind de la 1-2. Din echipele de atunci, România mai mizează pe Simona Halep şi pe Monica Niculescu, în timp ce în echipa Cehiei se află în continuare Karolina Pliskova (cea care aducea echipei sale două puncte la simplu, apoi contribuia şi la victoria decisivă, de la dublu).

Cehia, fără trei jucătoare consacrate

La prima vedere, România pare acum avantajată, ţinând cont că Cehia şi-a pierdut trei jucătoare de bază. Petra Kvitova a anunţat că nu joacă această manşă, Lucie Safarova a pus capăt carierei în tenis, iar Barbora Strycova s-a retras din echipa de Fed Cup. Asta în condiţiile în care România merge în Cehia cu cele mai bune jucătoare ale sale: Simona Halep, Mihaela Buzărnescu, Irina Begu, Ana Bogdan şi Monica Niculescu. Din echipă lipseşte doar Sorana Cîrstea, care s-a retras de la Fed Cup la sfârşitul anului trecut.

Mai mult ca sigur, la simplu, vor evolua, pentru România, Simona Halep şi Mihaela Buzărnescu, care le vor avea ca adversare pe Karolina Pliskova şi Katerina Siniakova, în vreme ce la dublu vor juca perechile Monica Niculescu / Irina Negu vs Marketa Vondrousova / Barbora Krejcikova. Acestea din urmă formează o echipă redutabilă, care anul trecut a câştigat două Grand Slamuri (Roland Garros şi Wimbledon) şi a jucat finala la Turneul Campioanelor (Singapore). Anul acesta, la Australian Open, ele au fost eliminate în sferturile de finală. Begu şi Niculescu vin însă în Cehia cu un moral ridicat, după ce au câştigat turneul de la Hua Hin, din Thailanda, şi le-ar putea opune cehoaicelor o rezistenţă considerabilă.

Simona Halep visează la trofeu

Marele avantaj al echipei noastre poate fi reprezentat de ambiţia şi dorinţa fetelor de a câştiga Fed Cup, o performanţă pe care tenisul românesc nu a atins-o încă. "Am câştigat un Grand Slam şi mi-aş dori să mai câştig unul. Dar obiectivul meu principal e să facem treabă bună la Fed Cup anul acesta. Nu va fi uşor, dar putem visa la trofeul cel mare. Echipa noastră întotdeauna a fost puternică şi am avut şanse mari de a câştiga orice meci, dar atunci, în 2016, a fost vorba şi de experienţă. Acum suntem mai mature şi avem o şansă în plus. Pe toată lumea dezavantajează un meci în deplasare. Dar şi ele au jucat la noi acum trei ani. Acum e rândul nostru să jucăm la ele acasă. Ştim că publicul lor este foarte numeros şi gălăgios, în sensul pozitiv. Însă nu putem schimba nimic. Trebuie să ne acomodăm la ceea ce avem", a spus la plecarea în Cehia, principala rachetă a României, Simona Halep. Trebuie ţinut însă cont şi de faptul că Simona nu a mai câştigat în faţa unei sportive din Top 35 din august 2018, de la Cincinnati, în vreme ce Mihaela Buzărnescu a pierdut ultimele 7 partide de simplu disputate şi nu a mai evoluat în această probă pentru România din 2012.

Segărceanu e optimist

Florin Segărceanu, căpitanul-nejucător al echipei noastre, aşteaptă şi el cu mare încredere disputa cu Cehia. "Contează că jucăm în deplasare. Se ştie că într-un meci de Fed Cup contează foarte mult publicul. Deci, probabil acesta va fi un atu pentru Cehia. Nu ştiu cum e suprafaţa. Atunci când joci acasă ai posibilitatea să faci mici ajustări, adică să fie suprafaţa mai lentă sau să sară mingea mai sus. Depinde cum o comanzi. Deci acest lucru va fi pentru noi o chestiune de adaptare. Dar uneori e mai bine să pleci cu şansa a doua, nu ai atâta presiune. Uneori e mai bine să joci în deplasare. Poate pentru ele, fiind cea mai titrată echipă din ultimii zece ani, va fi mai stresant. Avem nevoie de trei puncte. Cum le facem, nu ştim. Calculul hârtiei în acest moment arată că stăm bine în clasament. Deci din punctul ăsta de vedere partida este echilibrată”, a declarat Segărceanu.

Program sferturi de finală Fed Cup (9-10 februarie)

Cehia - România

Franţa - Belgia

(învingătoarea va juca cu România sau Cehia)

Germania - Belarus

Australia - SUA

2 meciuri a pierdut Cehia din 2011 în Fed Cup, cu Italia în 2013 şi cu SUA, în 2017

COMPONENŢA ECHIPELOR

Cehia

Karolina Pliskova (5 WTA)

Katerina Siniakova (38 WTA simplu, 1 dublu)

Marketa Vondrousova (73 WTA)

Barbora Krejcikova (2 WTA dublu)

România

Simona Halep (3 WTA)

Mihaela Buzărnescu (28 WTA simplu, 27 dublu)

Irina Begu (75 WTA simplu, 35 dublu)

Ana Bogdan (105 WTA simplu)

Monica Niculescu (106 simplu, 51 dublu).

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: