ANALIZĂ Andreescu, cele mai mari câştiguri din tenis în 2019: Cât a încasat pentru fiecare minut la US Open

Practic, un jucător poate avea nişte venituri colosale şi fără să înregistreze rezultate extraordinare. Un bun exemplu în acest sens e australianul Nick Kyrgios.

Băiatul rău al circuitului masculin ocupă, momentan, locul 27 în lume, în condiţiile în care n-a urcat niciodată mai sus de locul 13 ATP. În palmaresul său figurează şase titluri câştigate la Marseille, Atlanta, Tokyo (2016), Brisbane (2018), Acapulco şi Washington (2019). La turneele de Grand Slam, australianul de 24 de ani n-a depăşit niciodată faza sferturilor. Cu acest bilanţ decent, dar nicidecum fabulos, Kyrgios a încasat deja prime de aproape 8 milioane de dolari! Probabil, de aceea, şi-a permis să-şi cumpere o casă în Bahamas, iar în diverse competiţii să aibă nişte răbufniri de om plictisit, lipsit de motivaţie.

Cum primele sunt egale pentru băieţi şi fete, şi în circuitul WTA se câştigă la fel de bine. Şi o jucătoare se poate aranja pe viaţă şi cu un singur sezon cu rezultate impresionante. Ceea ce e cazul Biancăi Andreescu în acest moment. Canadianca de 19 ani e considerată noua regină a tenisului feminin şi specialiştii sunt de părere că „Bibi“ va face legea în circuit în anii ce vor urma. Timpul ne va arăta dacă, într-adevăr, aşa va fi, însă un lucru e cert: Andreescu nu va mai avea grija banilor până la finalul carierei, având în vedere suma la care a ajuns deja, după doar un singur sezon excelent.

A luat cel mai mare cec din istoria tenisului

Până să aibă explozia din 2019, „Bibi“ adunase doar 215.888 de dolari din premii. Acum, în dreptul său figurează un total incredibil: 6.276.373 de dolari. Sumă cu care canadianca a intrat deja în Top 100 cele mai mari venituri din istoria tenisului feminin! Concret, Andreescu e pe 84, înaintea unor sportive care joacă de ani de zile în circuitul WTA. Iată doar câteva exemple:

84. Bianca Andreescu – 6.276.373$

90. Monica Niculescu – 5.979.062$

100. Sorana Cîrstea - 5.421.757$

108 – Irina Begu – 5.137.986$

211 – Alexandra Dulgheru – 2.277.547$

La totalul adunat de Andreescu a contribuit din plin faptul că după un singur turneu câştigat, US Open 2019, ea a primit cel mai mare cec din istoria tenisului feminin: 3.850.000 de dolari. Vorbim despre două săptămâni de muncă şi şapte meciuri câştigate. Practic, fiecare victorie obţinută de Andreescu la Flushing Meadows a valorat 550.000 de dolari!

Se uită de sus la tot circuitul feminin

În clasamentul câştigurilor întocmit pe baza veniturilor din 2019, Andreescu a urcat pe locul 1 după US Open. În primele nouă luni din acest an, „Bibi“ a luat 6.051.985 de dolari din proba de simplu şi 8.500 de dolari din cea de dublu. Şi, atenţie, veniturile Biancăi ar fi fost, cu siguranţă, şi mai mari, dacă ea n-ar fi absentat o bună perioadă de timp din cauza unei accidentări. Între 28 mai şi 7 august, adică într-un interval de 71 de zile, ea n-a jucat niciun meci, fiind într-o perioadă de refacere. Apoi însă, a revenit pe teren şi a luat două trofee la rând, la Rogers Cup şi la US Open 2019!

3 trofee WTA a câştigat Bianca Andreescu în 2019: Indian Wells, Rogers Cup şi US Open.

Clasamentul banilor din acest an

1. Andreescu 6.060.485$

2. Barty 5.995.292$

3. Halep 5.276.367$

4. S. Williams 4.310.515$

5. Osaka 4.198.517$

6. Pliskova 3.805.994$

7. Svitolina 3.017.971$

8. Kvitova 2.910.735$

9. Bencic 2.834.235$

10. Bertens 2.657.574$

Clasamentul all-time al banilor în tenisul feminin

1. S. Williams 92.543.816$

2. V. Williams 41.684.052$

3. Şarapova 38.703.609$

4. Wozniacki 34.238.665$

5. Halep 33.421.946$

6. Azarenka 30.347.670$

7. Kvitova 30.252.942$

8. Kerber 28.604.837$

9. Radwanska 27.683.807$

10. Kuzneţova 25.072.327$

