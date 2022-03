Ana Bogdan, mesaj emoţionant după ce a fost învinsă de ucraineana Daiana Iastremska

"Îmi tremură mâinile. Cu siguranţă îmi voi aminti acest meci. Tocmai am venit dintr-o ţară în care este război şi în care este familia mea. A fost foarte greu din punct de vedere emoţional. Aş vrea să fiu acum acasă, acolo, în ţara mea, dar tatăl meu a insistat să vin aici şi îi mulţumesc directorului turneului pentru wild card, a însemnat mult pentru mine. Vreau să spun că sunt fericită că am câştigat pentru ţara mea, sunt şi tristă în acelaşi timp, dar mulţumesc publicului pentru susţinere. Este uimitor câte mesaje de susţinere am primit, vă mulţumesc. Este foarte dificil, inima mea este acasă şi mintea mea luptă aici. Este foarte greu să-mi găsesc concentrarea şi echilibrul. Această victorie este nimic comparativ cu ceea ce se întâmplă în ţara mea, dar mă bucur că am putut lupta în seara asta pentru ţara mea. Sunt foarte mândră de ucraineni, sunt eroi cu adevărat şi sper că totul se va termina curând", a declarat Daiana Iastremska, la interviul după meci.

Ana Bogdan, mesaj emoţionant după ce a fost învinsă de ucraineana Dayana Yastremska

După meci, sportiva din România şi-a îmbrăţişat adversara, la fileu. Ulterior, Ana Bogdan a postat un mesaj emoţionant pe reţelele sociale. Acesta a făcut rapid înconjurul lumii, iar jucătoarea noastră a fost lăudată de jurnaliştii de pretutindeni pentru caracterul de care a dat dovadă.

"Azi a fost destinat să fie ziua ta. O meriţi total. A fost cel mai greu meci pe care l-am jucat în termeni de emoţii şi de stăpânire a lor. A trebuit să lupt, asta e competiţia, dar cumva ştiam că nu e fair-play. Fie ca Dumnezeu să te protejeze, să o protejeze pe sora ta, pe familia ta şi pe toţi oamenii (n.r. din Ucraina). Fie ca toţi să trăim în pace", este mesajul postat de Ana Bogdan, pe Instagram.

Iastremska a scăpat de curând din "iadul" din ţara ei, ea plecând din Odessa în Republica Moldova şi, după ce a trecut prin România, a ajuns în Franţa. Sportiva a intrat pe teren la Lyon cu steagul Ucrainei pe umeri.