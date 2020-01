„Am jucat mult tenis, niciodată versus Tennys“. Glumă de rău augur: Federer se chinuie cu #100 ATP, salvând 7 mingi de meci, în sferturi la Australian Open

„Am jucat mult tenis la viaţa mea, dar nu am jucat niciodată versus Tennys“, a glumit Roger Federer după calificarea în sferturile Australian Open, permiţându-şi un joc de cuvinte în prefaţarea meciului cu un adversar al cărui prenume este predestinat - Tennys Sandgren.

Din păcate pentru numeroşii fani ai campionului elveţian, Australian Open 2020 a fost un turneu tare complicat pentru Federer, chiar dacă traseul său a fost unul lejer. Fără a avea de înfruntat vreun jucător din Top 40 în primele cinci meciuri, Federer a cedat totuşi trei seturi până în sferturi, având acum probleme mari pe tabloul de opt, în faţa jucătorului situat pe locul 100 ATP. John Millman (47 ATP) îl bulversase pe Federer în turul trei, fiind la două puncte de victorie în tie-break-ul decisiv din setul cinci, apoi Marton Fucsovic (67 ATP) i-a câştigat şi el primul set elveţianului în opimi.

Marţi, într-o zi cu condiţii mai rapide, favorizante, Roger Federer a jucat un prim set perfect din punct de vedere tactic, nepermiţându-i americanului Tennys Sandgren să îşi valorifice aşa cum şi-ar fi dorit deplasarea pe teren, americanul iubind să lovească din deplasare. Elveţianul nu i-a deschis însă de prea multe ori terenul, şi, după ce a salvat o minge de break în game-ul inaugural, a dominat ostilităţile. Punând la grea încercare serviciul advers, dar fără să reuşească să convertească vreuna dintre cele cinci mingi de break avute în primele cinci game-uri, Federer a câştigat totuşi la retur în al şaselea, desprinzându-se la 4-2 pe tabelă. Sextuplul campion al Openului Australian a închis în 35 de minute o manşă în care frecvenţa primului serviciu al lui Sandgren a încremenit la doar 46%.

Mult mai atent să pună primul serviciu în teren, Sandgren a egalat situaţia la seturi, 30 de minute mai târziu, reuşind break-uri în game-urile doi şi opt, jucând inspirat spre reverul lui Federer şi profitând de cele 15 greşeli neforţate comise de elveţian.

Setul trei a accentuat şocul: Roger Federer a continuat să joace ezitant, însă asta nu a fost tot.

Pasat cu uşurinţă de Sandgren, cu doar două prime servicii trimise corect în teren - din şase, elveţianul şi-a pierdut prima tură pe lansare. De parcă scorul de 1-1 la seturi şi 2-0 în setul trei pentru Sandgren nu era destul, tribuna a amuţit complet când, după ce ratase două mingi de re-break, Federer a primit un avertisment pentru limbaj din partea arbitrei de scaun, la semnalizarea unui oficial de la linie. Elveţianul a protestat, a întrerupt jocul câteva zeci de secunde - întrebând insistent „ce am spus?“, însă asta nici nu a întors decizia şi nici nu l-a scos din ritm pe Sandgren. Americanul a jucat extrem de curajos la reluare, a anulat cu a cincea sa lovitură câştigătoare în manşă ultima minge de break a elveţianului şi s-a detaşat la 3-0.

