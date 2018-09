„Am fost obosită şi nervosă!“ Care este dezamăgirea sezonului pentru Simona Halep

"

Simt că sunt într-o formă cu adevărat bună în acest moment. Voi încerca să rămân concentrată şi să dau tot ce am mai bun

. În america nu

a fost deloc un dezastru. Am câştigat în Canada şi am ajuns în finala la Cincinnatti, iar asta mi-a dat multă încredere. La Wimbledon am fost obosită şi nervoasă, iar pe iarbă e mereu dificil pentru mine. Apoi, la US Open, Kanepi a jucat foarte bine şi n-am putut face mai mult

", a spus Simona Halep.

Înaintea debutului, Halep a vorbit despre ce s-a întâmplat în avest sezon şi a dezvăluit care e starea ei de spirit.