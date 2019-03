Alexandra Dulgheru, dezvăluiri din culisele WTA. Cum a pus-o Roger Federer la punct pe Maria Sharapova

Românca a povestit o întâmplare petrecută la turneul de la Miami în urmă cu 8 ani. Atunci, Alexandra a fost eliminată după o partidă dramatică cu Maria Sharapova. În setul decisiv, rusoaica, cunoscută pentru atitudinea lipsită de fair-play, şi-a făcut numărul de a încerca să îşi scoată adversara din ritm. Sharapova nu a luat însă în calcul faptul că întârzierile pe care le provoca urmau să-l deranjeze chiar şi pe Federer, care urma să intre în arenă abia după finalul meciului celor două.



"Am jucat la Miami în 2011, am făcut sfert de finală, cu Sharapova. Şi a fost un meci maraton de 3 ore, 4-6 (n.r.a fost 3-6), 7-6, 7-6. M-a învins dramatic. Şi jucam între Nadal şi Federer. Nadal a terminat şi am urmat noi. A doua zi, adversarul lui Federer, nu mai ştiu cine era, m-a felicitat pentru cum am jucat. Şi îmi zice: "Federer se încălzea în vestiar, apoi a jucat cărţi, se mai uita cât e scorul la voi". Şi la un moment dat Sharapova, în setul decisiv, a făcut o mică entorsă. Şi s-a tot folosit de chestia asta. A oprit meciul, a chemat de două-trei ori fizioterapeutul. Eu deja eram relaxată, mă obişnuisem. La un moment dat, am chemat şi eu antrenorul: "hai, vino să vorbim", era timp la câte pauze îşi luase. La un moment dat, a întârziat fizioterapeutul vreo 10 minute, ceea ce a fost ciudat. Pentru că era chiar în spate, trebuia să ajungă într-un minut în arenă. Şi mi-a povestit a doua zi băiatul ăsta (n.r. adversarul lui Federer). "Era Roger liniştit, luase cărţile şi se juca. La un moment dat, când o vede pe Maria că a chemat iar fizio, ia frumos walkie talkie-ul şi zice: "Fizioterapeutul nu este disponibil. Maria nu mai poate primi ajutor de la fizioterapeut în acest meci". D-aia întârziase atât. A fost panică în WTA atunci, s-a jucat Roger cu ei. Are o grămadă de glume Federer, e foarte distractiv. S-a crezut că directorul turneului a făcut anunţul, a fost panică totală. După 10 minute, a anunţat la walkie-talkie: "Doar glumeam, sunt eu, Roger"! Eu dacă făceam aşa ceva, mă păştea o amendă", a dezvăluit Alexandra Dulgheru, la Digi Sport Matinal.

