Adrian Mutu: Sunt dezamăgit. Băieţii au jucat foarte bine, am mizat pe contraatac. Era corect un rezultat egal

"Sunt dezamăgit, aveam şanse şi cu un egal să ne calificăm mai repede la turneul final. Şi aşa rămânem în cărţi. Mai avem un meci cu Malta care probabil nu mai contează, în sensul că punctele de pe locul doi cu ultima clasată nu se pun şi va fi totul care pe care la meciul România - Danemarca. Cu Ucraina a fost un meci intens, un meci bun, de ambele părţi. Şi noi şi ei am jucat un fotbal bun, agresiv, am luptat pentru fiecare minge. Băieţii au jucat foarte bine, am mizat pe contraatac, suntem o echipă de contraatac. Am avut ocazii, cum au avut şi ei, dar până la urmă cred că rezultatul corect era egal", a declarat selecţionerul la finalul meciului, informează telekomsport.ro.







Adrian Mutu s-a referit şi la arbitrul meciului, kazahul Furkat Atazhanov.





"Singurul lucru pe care i l-am spus a fost că nu e fair-play din partea lui, fiind din Kazakhstan, să vorbească cu cei din Ucraina în limba rusă. Fiind un meci internaţional, corect e să vorbeşti în engleză, ca să înţelegem şi noi. Se adresa atunci când erau clinciuri sau erau băieţii în jurul lui, vorbea numai în limba rusă, ceea ce nu mi s-a părut corect şi i-am spus lucrul acesta", a mai spus Mutu.





Reprezentativa de tineret a României a fost învinsă, vineri, la Kiev, cu scorul de 1-0 (0-0), de selecţionata similară a Ucrainei, în preliminariile Campionatului European din 2021.





Unicul gol al meciului a fost marcat de Buletsa, în minutul 80, din penalti.