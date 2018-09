Acuzaţii dure la adresa Serenei Williams din partea unei colege de circuit „Vorbeşte prostii! Ea şi sora ei umblă cu câinii după ele, au gaşca lor!“

"Ramos este unul dintre cei mai buni arbitri din lume. A făcut ce trebuia sa faca in acel meci deoarece Serena a intrecut masura. Trebuia sa se comporte diferit doar pentru ca ea este Serena Williams? Mi se pare curios ca face asa doar cand pierde. A spus ca apara drepturile femeilor? Astea-s prostii! Pentru arbitri e indiferent ca joaca femeile sau barbatii. Prin comparatie, nu l-am vazut niciodata pe Nadal sa urle asa la un aribtru. Eu sunt femeie si am primit o multime de avertismente, dar felul in care WTA a aparat-o m-a surprins teribil. Se vor schimba acum regulile in meciurile Serenei? Dacă aşa stau lucrurile, să ne spună şi nouă", a spus Strycova, potrivit ziare.com.



Apoi, Strycova a dezvăluit si ce amintiri are din meciurile contra surorilor Williams. "Ele mereu umbla cu 'cainii' dupa ele, au gasca lor. Este ciudat deoarece tenisul este un sport individual, dar m-am obisnuit", a adaugat Strycova, care ocupă locul 25 în clasamentul WTA.

Ulterior acestei situaţii, Serena a fost fie apărată, fie pusă la zid de presa internaţională. Deşi cei mai mulţi dintre jucătorii din circuit au fost de partea ei, au existat şi voci care nu au aprobat atitudinea americancei, ba din contră au condamnat-o dur. Una dintre ele este Barbora Strycova, care a reacţionat dur la adresa Serenei.