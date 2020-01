„Acum sufăr. Doare mai mult să pierzi astfel!“ Prima reacţie a Simonei Halep după eliminarea de la Australian Open

Simona Halep s-a oprit în semifinale la Australian Open 2020. Foto: WTA via Twitter

aş câştiga unul dintre acele tie-break-uri. Dar, aşa e sportul. Îmi pare rău, pentru că am avut şanse“. Situaţia Simonei Halep a semănat mult cu cea a lui Rafael Nadal - învins în sferturi de finală cu Dominic Thiem, după ce ibericul avusese break avans în fiecare dintre primele două seturi. Întrebat ce ar face diferit, liderul mondial zâmbea amar: „“.

Joi, Simona Halep şi-a procurat 13 mingi de break în duelul cu Muguruza, dintre care a convertit 3. Deşi tot zece mingi de break a ratat şi Garbine, spaniola a stat ceva mai bine, cu rată de conversie 4 din 14. Halep a avut două mingi de set pe retur în game-ul 12 al primului set (6-5, 40-15), o nouă minge de set pe retur în tie-break, la 7-6, apoi pe serviciu - la 8-7. Apoi, în setul doi, a servit pentru a împinge meciul în decisiv, la 5-4, oprindu-se la două puncte de victorie.

Muguruza a fost însă cea care a avut frăiele în mai toate momentele importante (a anulat trei mingi de break cu trei aşi într-un singur game, inserând la mijloc o dublă greşeală - la egalitate, pentru a-i da o şansă Simonei).

„Acum sufăr. Doare mai mult să pierzi astfel, evident. Mă gândesc că poate aş fi putut fi un pic mai îndrăzneaţă în câteva puncte importante. Dar în punctele cheie ea a fost un pic mai curajoasă. Eu nu am făcut-o. Poate că am fost un pic prea defensivă în acele puncte şi nu am putut prelua iniţiativa în acele momente“, a spus Simona Halep la conferinţa de presă.

„Ea a servit foarte bine în momente importante. Returul nu mi-a funcţionat senzaţional azi. Cred că a fost un meci bun pentru amândouă, dar în cele din urmă, ea a fost mai puternică“, a mai spus Halep.