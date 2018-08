Acum chiar i se poate spune Simona „Money“ Halep: ce loc ocupă jucătoarea noastră în clasamentul all-time al câştigurilor

„Simona nu s-a jucat cu păpuşile când era mică, acum se joacă cu milioanele“. Oricât de cinic ar suna, afirmaţia lui Stere Halep, tatăl Simonei, spune povestea sacrificiilor unui sportiv pentru a-şi îndeplini visul. Iar visul vine la pachet cu recompense financiare consistente, mai ales într-un sport ca tenisul, unde premiile cresc de la an la an.

Aşa se face că Simona Halep a ajuns, în cinci ani de tenis la cel mai înalt nivel, să atingă o cifră impresionantă, 27 de milioane de dolari câştigaţi din tenis. Cu această sumă, este pe locul şapte într-un clasament all-time al încasărilor, fiind detronată doar de Serena, Venus, Şarapova, Wozniacki, Azarenka şi Radwanska. Uşor de observat, toate jucătoarele enumerate mai sus sunt încă în activitate, la fel ca şi cele aflate după Simona, adică Kvitova şi Kerber.

Motivul e simplu, sportivii de acum beneficiază de o perioadă „de aur“ din punctul de vedere al încasărilor, spre deosebire de campionii deceniilor trecute. De exemplu, în momentul în care a câştigat Roland Garrosul, în 1973, Ilie Năstase a primit un cec de 70.000 de franci francezi, iar Virginia Ruzici, pentru o performanţă similară în 1978, a luat 100.000 de franci francezi.

Pe când Simona Halep a fost răsplătită pentru trofeul French Open din acest an cu 2,2 milioane de euro. Aşa a ajuns românca pe locul 7 în clasamentul all-time al câştigurilor din tenis, iar Steffi Graf şi Martina Navratilova, cu zeci de Grand Slamuri în palmares, sunt pe locurile 14 şi 15 în ierarhia amintită.

Cei mai mulţi bani au venit acum

Simona Halep a câştigat în 2018 peste 6 milioane de dolari, mai mult decât orice altă jucătoare din circuit până în momentul de faţă. O pot depăşi în acest top al sezonului doar Kerber, Wozniacki sau Stephens dacă se impun la US Open. În orice caz, Simona şi-a depăşit recordul încasărilor de anul trecut, când a acumulat „doar“ 5,2 milioane de dolari. Iar veniturile din acest an se pot duce şi mai sus dacă ne gândim că mai urmează competiţiile din China şi Turneul Campioanelor, unde premiile sunt însemnate.

Sigur că cei 27 de milioane de dolari cu care figurează Simona în topul amintit nu se regăsesc cu exactitate în conturile jucătoarei noastre, pentru că din aceşti bani se opresc impozitele, se plătesc antrenorii, oamenii din staff, plus alte cheltuieli. Pe de altă parte, fiecare sportiv îşi rotunjeşte veniturile din contracte de publicitate.

Într-un top al revistei Forbes, care a calculat veniturile încasate în perioada iunie 2017 – iunie 2018, Simona Halep ocupă locul 8 în clasamentul sportivelor cel mai bine plătite din lume. Halep este creditată de autorii ierarhiei cu premii din tenis de 6,2 milioane de dolari şi cu 1,5 milioane de dolari din contracte de publictate.



În ce a investit banii

Banii sunt făcuţi ca să fie investiţi, iar cu 27 de milioane de dolari câştigate din tenis, Simona Halep are ce investi! Potrivit unui material publicat de business-review.eu,afacerile familiei Halep cresc periodic. Ele sunt gestionate de tatăl Simonei, Stere, şi de fratele ei, Nicu. Iată lista celor mai importante investiţii.

*Familia Halep deţine câteva blocuri în Constanţa, iar Simona a început, recent, să construiască un hotel şi în Mamaia. Valoarea investiţiei n-a fost dezvăluită.

*În 2017, Simona a deschis o cafenea în oraşul ei natal, Constanţa, pe care a denumit-o SH. Logo-ul, bineînţeles, a fost o minge de tenis. Totuşi, fanii care n-au apucat să viziteze locaţia nu mai au acum această şansă. Halep a anunţat închiderea localului, urmând ca acesta să fie transformat într-un hotel.



*În 2017, Halep a cumpărat şi două hoteluri la munte, unul în centrul istoric al oraşului Braşov, „Drachenhaus Hotel“, şi altul la Poiana Braşov, „Pensiunea Drachenhaus“. Potrivit foştilor proprietari, negocierile cu Halep au durat o săptămână, iar afacerea s-a încheiat pentru suma de 2 milioane de euro.



*Simona a făcut şi o investiţie de suflet, la recomandarea lui Ion Ţiriac. A acceptat să finanţeze o echipă de hochei de fete, care evoluează în Bucureşti.



Cei mai mulţi bani câştigaţi din tenis (milioane de dolari)

1.Serena Williams 86,3

2. Venus Williams 40,7

3. Maria Şarapova 38,0

4. Caroline Wozniacki 30,8

5. Victoria Azarenka 29,0

6. Agnieszka Radwanska 27,6

7. Simona Halep 27,0

8. Petra Kvitova 26,9

9. Angelique Kerber 26,5

10. Martina Hingis 24,7

11. Svetlana Kuzneţova 24,4

12. Kim Clisjters 24,4

13. Lindsay Davenport 22,1

14. Steffi Graf 21,8

15. Martina Navratilova 21,6

Câştiguri în 2018 (milioane de dolari)

1.Simona Halep 6,2

2. Angelique Kerber 5,1

3. Caroline Wozniacki 4,0

4. Sloane Stephens 3,2

5. Petra Kvitova 2,9

Câştigurile Simonei pe ani (milioane dolari)

2018 6,2

2017 5,2

2016 4,3

2015 4,5

2014 4,5

2013 1,2

2012 0,3

2011 0,2

2010 0,1