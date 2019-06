"Această finală le-a fost luată băieţilor!" Mirel Rădoi nu îi iartă pe arbitri din semifinala cu Germania

"Îmi pare rău pentru băieţi, pentru că i-am văzut foarte dezamăgiţi în vestiar, dar i-am îmbărbătat şi le-am spus că asta îi obligă să facă o performanţă foarte mare şi anul viitor, la Tokyo. Eu nu pot fi decât fericit, pentru că băieţii m-au făcut să mă simt astfel. Îmi pare rău pentru ei şi situaţia creată. Trebuie să tragem concluziile necesare de ce nu am reuşit să ne ridicăm şi în repriza a doua la acelaşi nivel. Nu vreau să vorbesc despre arbitraj, pentru că ar suna prea româneşte. Nu vreau să iau din meritele Germaniei, dar băieţii noştri meritau să joace finala. Această finală le-a fost luată. Nu am văzut faza, dar din ce am înţeles, penalty-ul s-a dat cam uşor", a declarat Mirel Rădoi.

România a fost învinsă,cu scorul de 4-2 (1-2), de Germania, în semifinalele Campionatului European de tineret.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: