Accident cumplit în SUA: Dwayne Haskins, vedetă în NFL, zdrobit şi ucis la doar 24 de ani!

Concret, în momentul în care încerca să traverseze autostrada Interstate 595, din apropierea Aeroportului Internaţional Fort Lauderdale-Hollywood, în localitatea Broward County, Haskins a fost lovit de o autoutilitară şi ucis pe loc!

Haskins, care urma să împlinească 25 de ani la data de 3 mai, era căsătorit cu Kalabrya (25 de ani) din luna martie a anului 2021.

The NFL family mourns the tragic loss of Dwayne Haskins and we extend our deepest condolences to his family and loved ones. pic.twitter.com/Ilf1LGzrPr