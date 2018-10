Abandon de un milion de dolari: prin prezenţa la Beijing, Simona Halep şi-a asigurat un bonus uriaş

Cu dureri la spate, Simona Halep a stopat confruntarea cu Jabeur la 6-1 pentru tenismena din Tunisia în primul tur de la China Open (Beijing).

„Acum chiar sunt îngrijorată. Am simţit dureri, nu puteam să mă mişc aşa cum trebuie. Îmi pare rău că nu am putut să închei meciul“, a spus Simona după abandonul de ieri. A rezistat pe teren doar 34 de minute, timp în care Ons Jabeur, locul 113 WTA, s-a dus la 6-1. Mai devreme, la 4-1 pentru sportiva tunisiană, Simona ceruse intervenţia fizioterapeutului şi a mers la vestiare pentru masaj, însă tratamentul nu a avut efect. Cât de gravă e accidentarea nu ştie deocamdată nici Halep: „Voi face un RMN la Bucureşti“. Totuşi, liderul mondial nu are de gând, conform declaraţiilor sale, să îşi modifice programul ulterior: ea e înscrisă la Moscova (15-21 octombrie) şi e calificată la Turneul Campioanelor (22-29 octombrie).

De unde a plecat totul

Speranţele Simonei la un final de an în forţă s-au frânt înaintea turneului de la Wuhan, pe parcursul primului joc al unui set de antrenament cu Petra Kvitova. Atunci a resimţit dureri la spate, şi, deşi a tras de ea, nu a putut mai mult decât să piardă onorabil cu Dominica Cibulkova la Wuhan şi să abandoneze la Beijing în partida de ieri.

Chiar şi cu această perioadă slabă (patru meciuri la rând fără victorie), Simona Halep îşi va menţine locul unu WTA. Wozniacki va mai reduce totuşi din ecart pentru că românca va pierde cele 650 de puncte câştigate anul trecut, când a jucat finala la Beijng, iar cu un parcurs bun la China Open daneza poate să recupereze şi mai mult din diferenţa actuală, de aproape 2.500 de puncte.

De ce a jucat Halep la Beijing?

Deşi accidentată, Simona Halep a ţinut cu tot dinadinsul să evolueze la Beijing. Această decizie poate fi şi una de ordin financiar pentru că, prin prezenţa sa la China Open, Smona Halep şi-a asigurat un bonus consistent, de un milion de dolari. Asta pentru că WTA premiază liderul mondial cu:

- 450.000 de dolari dacă ia parte la toate cele patru turnee Premier Mandatory (Indian Wells, Miami, Madrid şi Beijing).

- 450.000 de dolari dacă participă la patru din cele cinci turnee Premier 5 (Doha, Roma, Montreal, Cincinatti şi Wuhan).

- 100.000 de dolari dacă participă la toate cele nouă turnee Premier Mandatory şi Premier 5.

Odată bifate turneele de la Wuhan şi Beijing, Simona Halep a îndeplinit toate condiţiile şi a devenit eligiblă pentru un bonus de un milion de dolari. Până în acest moment, ea are 27 de milioane de dolari câştigate din tenis, locul opt în clasamentul all-time al câştigurilor.

CTP: „E nevoie de o pauză lungă“

„E blocajul de la spate al Simonei care mă făcea să fiu foarte îngrijorat după meciul de la Wuhan şi spuneam că nu are încredere în corpul ei din pricina acelui blocaj. Se vedea clar că nu poate să servească şi ăsta e un element foarte important. Dacă nu poţi să serveşti, dacă nu te simţi bine la servciu, întreg meciul se destructurează, ceea ce s-a întâmplat şi aici, la Beijing”, a spus Cristian Tudor Popescu la Digi 24. „Cred că Simona trebuie să ia o pauză mai lungă acum. Trebuie să depăşească această problemă fizică, pentru că îi afectează psihicul de joc”, a adăugat jurnalistul.