A învins-o pe Halep şi a rămas fără cuvinte: „E o zi mare pentru mine“

"Da, este o zi mare pentru mine. Ieri mă gândeam că am învins o singură dată numărul 1 mondial în carieră şi că astăzi am o nouă şansă. Am rămas agresivă pe tot parcursul meciului, asta a fost soluţia. Nu mi-am pierdut încrederea nicio clipă", a declarat Kanepi după meci.

Simona Halep a fost învinsă în primul tur de la US Open de Kaia Kanepi, din Estonia. A fost 6-2, 6-4 pentru jucătoarea clasată pe locul 44 WTA.