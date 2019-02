A început Turneul celor 6 naţiuni la rugby. Irlanda a fost învinsă pe teren propriu de Anglia

Pentru învingători au marcat Jonny May (2), Elliot Daly (30), Henry Slade (67, 76) - eseuri şi Owen Farrell - 3 transformări (2, 30, 76) şi două lovituri de penalitate (40+1, 70).



Punctele gazdelor au fost realizate de Cian Healy (25), John Cooney (80) - eseuri şi Johnny Sexton - 2 transformări (25, 80) şi 2 lovituri de penalitate (11, 55).



Naţionala irlandeză, aflată pe locul al doilea în ierarhia mondială şi care în luna noiembrie a reuşit să învingă campioana mondială Noua Zeelandă, nu mai pierduse pe teren propriu în Six Nations din februarie 2013, când s-a înclinat tot în faţa Angliei (6-12).



Tot sâmbătă, Scoţia a învins cu scorul de 33-20 (12-3) reprezentativa Italiei, într-o partidă din prima etapă a Turneului celor Şase Naţiuni la rugby, disputată sâmbătă pe stadionul Murrayfield din Edinburgh.



XV-le "Ciulinului" a marcat cinci eseuri pe parcursul acestui joc, trei dintre ele prin Kinghorn (12, 21, 54) şi alte două prin Hogg (47) şi Harris (62). Scoţienii au mai reuşit patru transformări, prin Laidlaw (21, 47, 54) şi Russell (62)



Pentru italieni au punctat Palazzani (71), Padovani (75), Esposito (78) - eseuri şi Allan - o lovitură de penalitate (10) şi o transformare (71).



Vineri, în partida de deschidere a actualei ediţii din Six Nations, Ţara Galilor a învins în deplasare Franţa, cu 24-19, după francezii au condus la pauză cu 16-0.



Pentru învingători au înscris Tomos Williams (47), George North (52, 72) – eseuri, Gareth Anscombe (47, 52) – transformări şi Dan Biggar – o lovitură de penalitate (62) şi o transformare (73). Gazdele au punctat prin Louis Picamoles (6), Yohann Huget (23) – eseuri şi Camille Lopez – două lovituri de penalitate (34, 70) şi un drop gol (40+1).



Turneul celor 6 naţiuni 2019, prima etapă 1 februarie 2019:

Ţara Galilor – Franţa 24-19

Scoţia – Italia 33-20

Irlanda – Anglia 20-32



