A ameninţat că renunţă la AO şi a ajuns pe lista cu „upsets“. Cireaşa de pe tort: o ceartă aprigă cu arbitrul pentru mezinul din Top 15 ATP

Favorit 13 la Melbourne, cel mai tânăr jucător din Top 15 ATP a devenit viral în presa sportivă din întreaga lume după ce, cu 24 de ore înainte de debutul în primul Grand Slam al anului, a anunţat că ia în calcul să se retragă de pe tablou. Valorile indicelui de calitate a aerului, de câteva ori mai mari decât normalul, din cauza incendiilor ce mistuie Australia de luni bune, l-au speriat pe Shapovalov. „E clar că avem nevoie de o soluţie. Organizatorii ar fi trebuit să se gândească la asta în urmă cu mai multe săptămâni. Sunt conştient că este un turneu de Mare Şlem şi o oportunitate mare, dar am doar 20 de ani. Nu vreau să-mi risc viaţa sau sănătatea, când mai am 10-15 ani de carieră în faţă”, a fost mesajul lui Shapovalov, mai categoric decât granzii Federer, Nadal sau Djokovic.

Chiar dacă în cele din urmă a renunţat la ideea retragerii, având şi avantajul de a fi fost programat să joace pe Margaret Court Arena - unul dintre cele trei terenuri principale dotate cu acoperiş retractabil, luni, în primul set al meciului său, Denis Shapovalov a arătat în cel mai clar mod cu putinţă ca un sportiv care nu şi-ar fi dorit să fie acolo. Cu 17 greşeli neforţate şi cinci „duble“ la serviciu, Denis a cedat clar setul inaugural în duelul cu Fucsovic. Canadianul a părut că se regăseşte, reuşind cu mari eforturi să convertească a treia minge de 1-1 la seturi avută în tie-break-ul manşei secunde, graţie unei duble greşeli a maghiarului. Nervii săi au cedat însă după ce şi-a pierdut serviciul în startul setului trei: a dat cu racheta de pământ, apoi l-a luat la rost pe arbitru după ce a primit, conform regulamentului, avertisment pentru gestul său.

„E racheta mea şi fac ce vreau cu ea. Nu am rupt-o! Despre ce vorbeşti? Dacă rup racheta dă-mi avertisment, sută la sută. Este o decizie teribilă! Fă-ţi treaba! Eşti incredibil!“, i-a strigat Shapovalov arbitrului. Canadianul nu a mai reuşit să se concentreze până la finalul manşei, cedând fiecare game disputat. Marton Fucsovic a profitat, încheind apoi partida în patru seturi, scor 6-3, 6-7(7), 6-1, 7-6(3), după trei ore şi 13 minute de chin pentru canadian.

Australian Open a înregistrat deja două surprize pe tabloul masculin, ambele „victime“ de pe lista capilor de serie fiind jucători tineri: Denis Shapovalov (#13, 20 ani) şi Borna Coric (#25, 23 ani, învins în minimum de seturi de veteranul american Sam Querrey).

