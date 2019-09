Ţucudean, speriat de calvarul pe care l-a trăit: Alex Chipciu a dezvăluit prin ce stări a trecut vârful CFR-ului

Dacă ar fi fost sănătos, George Ţucudean ar fi prins, aproape sigur, lotul României pentru meciurile cu Spania (5 septembrie) şi cu Malta (8 septembrie) din preliminariile Euro 2020.





Aşa însă, vârful CFR-ului s-a retras, deocamdată temporar, din fotbal. Sosit în ţară pentru a onora convocarea la echipa naţională, Alex Chipciu a comentat situaţia fostului său coleg de la prima reprezentativă.





Ce a spus Alex Chipciu?





*Am vorbit cu Ţucu (n.r. - George Ţucudean) foarte mult la selecţiile trecute, pentru că şi eu am avut o perioadă grea după ce a murit tata, cu gânduri şi gânduri şi aşa e, când îţi e viaţa pusă în pericol, cu atacuri de panică şi cu palpitaţii e greu să te gândeşti la fotbal. Şi cred că oricine ar fi făcut acelaşi lucru în locul lui, are copii, are o familie frumoasă, mulţi bani, e cam greu să mai rişti când ai aceste lucruri în spate.





*Dacă n-aveai nimic, poate o mai riscai, dar aşa e cam greu să rişti. Să sperăm că va fi bine după această a doua operaţie pe care a avut-o şi când va reveni o va face 100%.

