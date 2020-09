Ţiriac, vehement în cazul Djokovici: „Stai, te rog, acasă! Nu fi arbitru“

Novak Djokovici (1 ATP) a părăsit US Open 2020 în optimi, fiind descalificat, duminică seară, în duelul cu Carreno-Busta (27 ATP).





Între timp, sârbul a plecat acasă, turneul a ajuns la faza semifinalelor, însă, în continuare, se vorbeşte despre cazul Djokovici. Contactat de gsp.ro, Ion Ţiriac a comentat şi el cele întâmplate la New York şi a amintit că ce a făcut sârbul, neintenţionat, lovind o femeie care arbitra la linie, nu e nici cel mai grav incident de acest gen, nici primul! Ţiriac a făcut trimite la un incident similar, avându-l în prim-plan pe Stefan Edberg la US Open 1983, la juniori. Atunci, o minge servită de Edberg l-a lovit în zona inghinali pe arbitrul de linie, Richard Wertheim. Acesta, având deja nişte probleme de sănătate, a decedat, ulterior, la spital! De reţinut: meciul respectiv nu s-a întrerupt, Edberg n-a fost descalificat şi a şi câştigat US Open, în acel an, la juniori!





Ce-i drept, în cazul lui Edberg, el, sevind mingea în timpul jocului, a fost absolvit de orice vină, neputând controla unde sare ea. Nici în cazul lui Djokovici n-a existat intenţia de a lovi femeia aflată la linie, însă sârbul, potrivit regulamentului, a fost descalificat pentru modul neglijent în care a trimis mingea în afara terenului.





Ce a spus Ion Ţiriac?





*Nu e pentru prima oară când un arbitru e lovit de o minge. Cu foarte mulţi ani în urmă, un suedez, încă junior, serveşte, loveşte arbitrul de linie cu mingea, omul cade, se loveşte cu capul de pământ şi moare. Djokovici a mai făcut o agresiune a mingii înainte de a lovi arbitra, putea fi pedepsit cu «warning». El, aruncând mingea, loveşte o arbitră, care nu ştiu dacă se uita la meci.





*Djokovici nu e nici fratele meu, nici cel mai bun prieten al meu, dar e un mare jucător. Nu e idealul meu. Un singur om respect cu căciula în jos, acela e Nadal. Nu numai pentru jucătorul care este Nadal, ci şi pentru omul care este. Nu cred că Djokovici merita să fie eliminat, în special într-un turneu unde ăştia n-au un megastar. E Serena Williams, dar în rest nu e nimeni acolo.





*Foarte dificil de spus dacă s-ar fi procedat la fel cu Serena, Nadal sau Federer. Dar e dificil de crezut că s-ar fi procedat la fel cu numărul unu mondial, cu 20.000 de oameni acolo. Nu a fost o agresiune gravă. Arbitra trebuia să se uite la meci, mingea aia a venit cu 40-50 km/h. Dacă nu te uiţi, stai acasă, nu fi arbitru!





*Ceea ce interesant e că un judecător independent (n.r - supervizorul turneului) spune «gata, s-a terminat!» Terminându-se treaba asta, ei au furat de la US Open cel puţin 30% din valoarea turneului!