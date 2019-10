Ţiriac, desfiinţat: „Octogenarul mustăcios de ce mai râvneşte la banii publici?“ Acuzaţii privind deturnarea a 300.ooo de euro

Acesta a anunţat pe contul personal al reţelei de socializare faptul că magistraţii de la Curtea de Apel au decis să întoarcă la Tribunalul Bucureşti dosarul legat de validarea mandatului lui Ţiriac.

"Mare victorie astăzi la Curtea de Apel Bucureşti! Dosarul de validare a mandatului octogenarului mustăcios, a fost întors la Tribunalul Bucureşti pentru faptul ca procedurile au fost viciate!!! Mandatul lui Ion Ţiriac ca Preşedinte al Federatiei Române de Tenis oprit în Instanţe!!! Tiriac a promis că în 6 luni VA REZOLVA situaţia de la FRT! Tiriac a încercat să îşi valideze in Instanţe mandatul de Preşedinte al Federatiei Romane de Tenis pentru a acoperi cele mai mari nelegalitati ale predecesorilor la funcţiile de conducere ale FRT, făcute in cârdăşie cu Miniştrii sportului din ultimii 20 de ani!!! Multe din Federaţiile Sportive Naţionale au fost “privatizate” prin proceduri ILEGALE între anii 2000-2003 in mandatul lui Iliescu si Adrian Năstase, pentru a trece pe persoana fizica (aşa zis ONG-uri de drept privat numite Federaţii), trecând tot patrimoniul statului aparţinând fostelor Federaţii - instituţii publice la acea vreme - in buzunarele unor băieţi deştepţi!!!, dar şi pentru a facilita accesul la zeci de milioane de Euro din bugetul statului!! ", a scris Marius Vecerdea pe Facebook.

Fostul candidat la şefia FRT a desfiinţat iniţiativa miliardarului de a obţine finanţare pentru investiţii de a guvern. "Ţiriac vrea acum sa “se urce pe masa Guvernului” pentru a cere bani pentru sport!!! pentru a avea la buna dispoziţie banii noştri! Dar banii tăi unde sunt “moşule” (vorba românească - rog a se trata ca atare) 😂 Astăzi s-a facut dreptate, deşi au încercat sa îndoaie pur şi simplu justiţia!

Oare de ce, la aceasta vârsta înaintată, şi la aceasta avere nemarginita, acest individ mai râvneşte la banii publici, la banii noştri? Oare ce interese stau in spate?", a mai rivalui lui Ion Ţiriac scris Vecerdea.

De asemenea, Verdecea a lansat o serie de acuzaţii şi ameninţări la adresa lui Ion Ţiriac. „Depun plângere penală pentru clarificarea modului in care 300.000 Euro au plecat din fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului prin semnătura Vioricai, printr-o suveica marca Teodorovici, prin Minister şi apoi COSR, direct in buzunarele unui cetăţean din Ungaria, (vazut in aceeaşi loja cu Ţiriac) pentru licenţa turneului privat WTA de la Bucureşti!!!

SPORTUL ROMÂNESC TREBUIE SA REVINĂ LA O NORMALITATE!”, a încheiat Verdecea Federaţia Română de Tenis a răspuns imediat atacului pe care Marius Vecerdea l-a lansat la adresa preşedintelui Ion Ţiriac, dar şi asupra forului printr-un comunicat de presă "Afirmaţia domnului Marius Vecerdea, conform căreia dosarul privind înscrierea noilor membri ai organelor de conducere "a fost întors la Tribunalul Bucureşti pentru faptul că procedurile au fost viciate" este una nereală, de tip fake news. În realitate, domnul Vecerdea a rugat instanţa să îi acorde o amânare pentru că a formulat o cerere de lămurire a dispozitivului hotărârii Tribunalului Bucureşti, susţinând că nu ar înţelege la ce se referă acesta"



Ion Ţiriac a fost ales preşedinte al FRT pe 19 iunie

Ion Ţiriac a fost ales în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Tenis, în cadrul Adunării Generale care a avut loc pe 19 iunie. La alegeri au fost cinci candidaţi, dar Marius Vecerdea a obţinut 11 sufragii, iar Ion Ţupa doar 3, în timp ce Liviu Ursuleanu nu a obţinut niciunul din cele 46 de voturi exprimate. Răzvan Itu s-a retras din cursă înainte de exprimarea voturilor.

Deşi Marius Vecerdea a contestat imediat în instanţă valabilitatea alegerilor de la Federaţia de Tenis, Tribunalul Bucureşti a admis cererea de înregistrare a conducerii Federaţiei Române de Tenis, dar decizia a fost atacantă în instanţă.