Şumudică, şocat de protocoalele sanitare din România: „Mai urma să le facă câte o clismă!“

Deciziile care se iau în România, în numele combaterii răspândirii coronavirusului, merită o carte, astfel încât să rămână undeva tipărite pentru eternitate!

Iar exemplele unor decizii fără noimă nu se opresc aici. În fotbalul românesc, deja există o revoltă, din cauza protocoalelor sanitare. Deşi peste tot în lume, când apar cazuri de coronavirus într-o echipă, doar bolnavii sunt extraşi din lot şi izolaţi, la noi, întreaga echipă intră în carantină, iar activitatea se opreşte timp de 14 zile!

Prin comparaţie, UEFA, care organizează Liga Campionilor şi Liga Europa, cele mai importante competiţii intercluburi din lume, merge, de asemenea, pe izolarea exclusivă a bolnavilor, lăsându-i pe cei sănătoşi să-şi facă meseria în continuare. De altfel, săptămâna trecută, când au apărut cazuri de îmbolnăvire la Atletico Madrid şi la Barcelona, au fost izolaţi doar jucătorii care au avut rezultat pozitiv după teste, în timp ce colegii lor sănătoşi şi-au văzut de meciuri.

Comentând ce se întâmplă în România şi protocoalele sanitare stabilite pentru fotbal, Marius Şumudică, antrenor în Turcia, la Gaziantep, a oferit o serie de declaraţii dure la Telekom Sport.

Ce a spus Marius Şumudică?

*A fost o mizerie (n.r. ceea ce s-a întâmplat în Liga I, în sezonul recent încheiat)! O mizerie, din toate punctele de vedere. S-au anulat meciuri. Vorbeam cu Bogdan (n.r Bogdan Andone, antrenor Astra Giurgiu), că e vecinul meu. Îmi zicea «Nici nu ştiu dacă jucăm. Ne anunţă de pe azi pe mâine, mâine facem testul. Poimâine ne ia exsudat din gât, răspoimâine la plămâni». Mai urma să le facă câte o clismă, că, în rest, aveau de toate.

*Eu consider că e hazard, mult hazard şi aici vina aparţine Ligii Profesioniste de Fotbal, Ministerului Sportului şi celor care se ocupă şi care ar putea subvenţiona aceste teste. Pentru că nu se poate să te testezi la 14-15 zile. Noi am făcut 15 teste într-o lună şi jumătate, când am fost în Turcia.

*În Turcia, sunt cazuri la Galatasaray şi unul la Fenerbahce. I-au dat deoparte pe jucători, i-au izolat şi restul la muncă. Şi la echipa mea, există posibilitatea să fi contractat un jucător acest virus, dar asta nu înseamnă că oprim activitatea. Credeţi că numai fotbalul e oprit în momentul de faţă?! Sunt infectaţi, în toate domeniile de activitate.