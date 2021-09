Şumudică, „nebunul“ simpatic a devenit antipatic: Portretul unei prăbuşiri însoţit de imagini şocante VIDEO

Drama lui Şumudică e că, dincolo de comportamentul oribil al patronului CFR, Neluţu Varga, decizia concedierii sale a venit absolut firesc. Iar asta nu din cauza rezultatelor - formaţia din Gruia a înregistrat şase victorii, în şase etape de Liga I, şi a intrat în grupele Conference League -, ci pentru că fostul rapidist şi-a semnat singur sentinţa. În cele trei luni, cât a rezistat la CFR, Şumudică a iritat din ce în ce mai mult conducerea, prin declaraţiile sale bombastice şi a „dinamitat“ relaţia sa cu jucătorii. După ultimele eşecuri europene, fostul rapidist a aruncat aceste contraperformanţe în cârca elevilor săi. Ori, în lumea fotbalului există o regulă nescrisă: pentru un antrenor care îşi critică, public, jucătorii, începe numărătoarea inversă!

Problema şi mai mare a lui Şumudică e că, deşi are o carieră de 15 ani în antrenorat, perioadă în care a şi obţinut nişte rezultate remarcabile, comportamentul său a rămas demn de un antrenor de ligă mică. Ceea ce reiese atât din episoadele de mai jos, cât şi dintr-o statistică şocantă: Şumudică a rezistat mai mult de un sezon, doar la trei echipe, Progresul, Astra şi Gaziantep!

L-a şocat pe arbitrul asistent

Şumudică şi-a câştigat imaginea unui antrenor competent, după titlul luat cu Astra, în sezonul 2015-2016, o performanţă cu adevărat uriaşă. Care a fost urmată de cucerirea Supercupei României cu formaţia giurgiuveană, în stagiunea 2016-2017. Aceste rezultate au devenit o rampă de lansare pentru Şumi spre contracte mult mai bănoase din străinătate.

Prima oprire, după şederea pe banca Astrei, a fost la Kayserispor. Unde antrenorul român şi-a continuat gesturile bizare. Elocvent rămâne un episod, după o victorie cu 2-1, în faţa celor de la Konyaspor. După ce echipa sa a punctat pentru 2-0, la o fază în care adversarii au cerut henţ, Şumudică s-a dus la arbitrul asistent şi l-a pupat pe obraz, spre uimirea oficialului, care nu se aştepta la un astfel de gest.

Plecarea de la Kayserispor a venit, în stilul lui Şumudică, după un conflict cu conducerea, iscat şi pe fondul rezultatelor tot mai slabe. În prima parte a sezonului, în primele sale 22 de meciuri oficiale la Kayserispor, Şumudică a înregistrat 13 victorii, 6 remize şi doar 3 înfrângeri. Apoi, după pauza de iarnă, echipa s-a dus în cap: 19 meciuri, 5 victorii, 3 remize, 11 înfrângeri! Iar Şumudică a fost pus pe liber, la jumătatea lunii mai, deşi mai era o etapă de jucat din Superliga turcă.

S-a certat şi cu arabii de la Al-Shabab

Plecarea de la Kayserispor a fost uitată repede de Şumi, în condiţiile în care a prins un contract mai bun, din punct de vedere financiar, la Al-Shabab Riad. Cu care a terminat pe locul 5 în campionat. Chiar dacă a ratat calificarea în Liga Campionilor Asiei „la mustaţă“, în ultima etapă, per ansamblu, Al-Shabab a lăsat o impresie bună, cu Şumudică pe bancă. Dovadă şi faptul că românul a fost desemnat al treilea cel mai bun antrenor din campionatul saudit, după Pedro Emanuel (Al-Taawoun) şi Rui Vitoria (Al-Nassr).

Chiar şi aşa, Şumi s-a despărţit de Al-Shabab pentru că, din nou, a intrat în conflict atât cu suporterii, cât şi cu conducerea. După o înfrângere categorică, suferită cu patru etape înainte de terminarea campionatului, 0-4 cu Al-Ahli Jeddah, românul a ieşit la interviul de după meci şi i-a făcut praf pe suporterii lui Al-Shabab.

„Am câştigat atâtea meciuri şi, după o singură înfrângere, mi-au făcut semn să plec. Nu mi s-a mai întâmplat asta niciodată! Să vină Guardiola şi Mourinho, dragoste cu sila nu se poate“, a spus Şumudică.

#الديوانيه#سوموديكا – مدرب فريق #الشباب: الشباب مع سومديكا مركزه الثالث، وانا ثاني مدرب في تاريخ الشباب يصل للنقطة 50، ولو ارادوا احضار غوارديولا او مورينهو فليحضروهم. pic.twitter.com/20XDGzQcJQ — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 11, 2019

Ulterior, a recunoscut că a greşit cu acel interviu exploziv, prin care şi-a pus suporterii în cap: „Probabil că nu trebuia să fiu aşa de vehement, dar eram nervos. Preşedintele mi-a zis, şi are dreptate, că nu trebuia să-i bag în seamă pe cei care m-au contestat“. Din păcate pentru Şumudică, a fost prea târziu, el fiind nevoit să părăsească Arabia Saudită.

Şumudică, ironizând fanii de la Beşiktaş, după o victorie cu 3-1 în faţa acestei echipe, pe când era la Gaziantep

Marţi, pe primul loc. Duminică, dat afară

Adevărata „performanţă“ a lui Şumudică a fost atinsă însă la Gaziantep. Cu care a ajuns pe primul loc în Superliga turcă, marţi, 5 ianuarie 2021, iar duminică, la cinci zile distanţă, clubul a anunţat, oficial, plecarea sa!

Având o serie impresionantă de 15 partide fără înfrângeri (opt victorii, şapte remize), românul a considerat că e momentul să forţeze prelungirea acordului scadent până în vară. Şi a început o campanie agresivă, cu apariţii în presă, în care ba s-a plâns că şefii nu se grăbesc să-i ofere un nou contract, ba a vorbit despre negocieri cu alte echipe, în frunte cu Al-Shabab (Arabia Saudită).

În loc să obţină prelungirea contractului, Şumudică s-a ales cu o concediere cu mare scandal.

Preşedintele Mehmet Buyukeksi l-a şi făcut praf pentru comportamentul său: „Contract, contract, contract după fiecare meci! Fotbalul turc are momente grele, stadioanele sunt goale. Nu există venituri, nu există sponsori. Plătim antrenorului 1,2 milioane de euro, dar acum el vrea 1,6 milioane de euro, 1,9 milioane de euro, cu tot cu prime. El îşi asumă acest succes, în întregime. Cum se poate întâmpla aşa ceva? Dacă există un succes, e un succes comun, de la magazioner, până la conducere. Nimeni nu e mai presus de club“.

La fel ca pe vremea când era la Al-Shabab, după ce a fost pus pe liber de Gaziantep, Şumudică a recunoscut că a greşit cu comportamentul său agresiv: „Îmi cer scuze faţă de oraşul Gaziantep, faţă de başkan. Eu nu voiam să plec, pentru că mă bucuram de nişte rezultate extraordinare aici. Am vrut să rămân în Europa“.

Şumudică s-a sinucis profesional. Cum e posibil ca acesta să fie un antrenor atât de deştept pe teren şi aşa de prost în relaţiile particulare? Cotidianul turc „Milliyet“, după plecarea românului de la Gaziantep

Cota lui e în scădere

Din păcate pentru Şumudică, odată cu plecarea cu scandal de la Gaziantep, cota sa, ca antrenor, e în scădere. Pentru că, de atunci, a avut două mandate extrem de scurte. Mai întâi, la Rizespor, unde a rezistat doar şapte meciuri (3 remize, 4 înfrângeri), iar apoi a venit plecarea de la CFR, unde a stat doar 15 meciuri pe bancă (9 victorii, 1 egal, 5 înfrângeri).

Îl tot „perie“ pe Erdogan Un alt detaliu negativ, prin care s-a remarcat Şumudică, a fost modul în care l-a tot „periat“ pe preşedintele Turciei, Recep Erdoğan (foto), un lider cu imaginea unui dictator. Ştiind de influenţa acestuia în fotbalul turc, antrenorul român i-a făcut, periodic, declaraţii de dragoste: „Îl iubesc mult pe preşedintele Erdoğan. Aş vrea ca, într-o zi, să ne vedem faţă în faţă, să-i strâng mâna şi să-i spun: «Tu eşti patronul». Aş vrea să-l întâlnesc, chiar şi pentru un minut!“.

Gesturi obscene şi un discurs halucinant: „When you listen, fuck your mother, you don't like! OK?“

Pe când era la Gaziantep, după o remiză albă, în deplasare, cu Konyaspor, Şumudică a participat la o conferinţă incredibilă. În care a surprins, atât prin gesturile sale nonverbale, cât şi prin limbajul colorat pe care l-a folosit pentru a descrie comportamentul fanilor care l-au jignit.

Iată imagini de la conferinţa memorabilă a lui Şumudică: