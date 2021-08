Şumudică, milos: Chipciu rămâne la CFR după ce şi-a cerut scuze în faţa presei VIDEO

Mijlocaşul de 32 de ani fusese dat afară de Marius Şumudică, pe motiv că a sărit la bătaie cu portarul Otto Hindrich, în timpul unui antrenament.

Joi, tehnicianul CFR-ului şi elevul său au apărut împreună, în faţa presei, pentru a clarifica lucrurile. „Îmi cer scuze pentru ceea ce s-a întâmplat. A fost o greşeală, Mister! Primul pas a fost să-mi cer scuze, apoi am vorbit cu Mister (n.r. - Şumudică). Avem o relaţie lungă, datorită dânsului am rămas în continuare aici. Nu pot să fiu decât mulţumit pentru şansa oferită. Am vorbit cu Otto, imediat după incident, n-a fost atât de grav. A fost o lipsă de respect“, a comentat Chipciu.





Acesta va rata însă şi returul cu Young Boys (joi, ora 21.30, Prima TV), întrucât a fost scos de pe lista UEFA pentru turul III preliminar al Ligii Campionilor! În schimb, Chipiciu poate evolua pentru CFR, vineri, în partida din campionat, cu Mioveni.

VEZI CONFERINŢA SUSŢINUTĂ DE ŞUMUDICĂ ŞI CHIPCIU