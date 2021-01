Şumudică, „fiert“: Ce l-a enervat când a aflat că Dan Petrescu va antrena în Turcia

Marius Şumudică are rezultate remarcabile în acest sezon în Turcia, echipa sa, Gaziantep, fiind chiar angrenată în lupta pentru titlu.

Iar parcursul echipei devine cu atât mai impresionant, cu cât Şumudică petrece o mare parte din timpul său vorbind la telefon, în diverse emisiuni televizate din România. Bineînţeles, subiectul sosirii lui Dan Petrescu la Kayserispor nu putea fi evitat de fostul rapidist. Într-o intervenţie la Digi Sport, Şumudică a vorbit, pe larg, despre această numire şi s-a arătat, de-a dreptul revoltat, că Petrescu nu l-a contactat, înainte de a bate palma cu ultima clasată din Superliga turcă!

Ce a spus Marius Şumudică?

*Din câte ştiu eu, nu mai sunt singurul antrenor străin din Turcia. Da, din ce informaţii am eu, vorbind cu başcanul de la Kayserispor, Dan Petrescu vine aici. Nu l-am recomandat eu. M-au întrebat. Ei au vrut să mă ia pe mine, dar există un respect între cluburi. Mi-au făcut o ofertă incredibilă. Nu pot să spun, extraordinar de mare. I-am refuzat politicos.

*Acum două zile m-au sunat să mă întrebe. Am vorbit cu şeful, e o femeie extraordinară, era în consiliul de administraţie în perioada în care am fost eu acolo. Nu puteam să vorbesc urât.

*În momentul de faţă, telefonul meu e închis. Până acum a fost deschis. După meciul cu mine, putem discuta. Suntem amici, suntem colegi, ne respectăm. Până la meciul cu mine, telefonul meu e închis. Eu aş fi dat un telefon înainte. Dacă aş pleca în Emirate, l-aş suna pe Reghecampf, de pildă, să-l întreb ce e acolo.

*M-a deranjat că nu m-a sunat Dan Petrescu, recunosc. Dar fiecare procedează în felul lui, are filosofia lui. Atât îi transmit, telefonul meu e închis pentru el!

*E realizabil obiectivul pentru Kayseri (n.r. - evitarea retrogradării). Ei trebuie să dea drumul la transferuri. Au de plătit o sumă, dar nu e o problemă. Dispun de banii pentru datoriile din urmă. Dan (n.r. - Petrescu) are oamenii lui cu care lucrează, probabil s-a documentat. Dan Petrescu va fi antrenor până la vară. Dacă retrogradează în liga secundă, nu mai poate sta acolo. Aşa e regulamentul. Nu cred că va lua un milion de euro.

*Un salariu mediu spre bun e 500.000 - 600.000 de euro. Dacă retrogradează, ferească Dumnezeu, nu mai poţi antrena aici! Dacă eu eram Petrescu, nu veneam la ultima clasată. Asta spun, sincer. Eu îi doresc baftă. Chiar am vorbit foarte frumos de el şi doresc din suflet să facă rezultate. Sunt însă două probleme.

*Apoi, cu turcii e foarte greu de lucrat! E ca şi cum ai lucra cu arabii. Sunt foarte sensibili. Nu ştiu modul lui Dan Petrescu de a lucra, cert e că a avut rezultate în România. A mai avut şi experienţe neplăcute, dar cred că, până la urmă, are şanse să-i scoată de acolo pe cei de la Kayseri.

*De ce a acceptat oferta lor? Poate vrea neapărat să lucreze, nu mai are alte oferte. N-am idee.

Luni l-a făcut praf, marţi s-au împăcat

După ce a luat foc, luni seară, pentru că Dan Petrescu nu i-a cerut părerea, înainte de a semna cu Kayserispor, după 24 ore, Şumudică a revenit la sentimente mai bune faţă de colegul său de breaslă.

Încântat şi de faptul că a ajuns lider în Superliga turcă, după o serie impresionantă despre care „Adevărul“ a scris aici, Şumudică a intervenit telefonic la Telekom Sport şi a povestit că, după ce l-a criticat pe Petrescu la Digi Sport, în scurt timp, a fost contactat de fostul tehnician al CFR-ului.

„Am fost puţin supărat pe Dan Petrescu, am vorbit la superlativ, măcar un telefon să-mi fi dat. Apoi, i-a spus cineva şi m-a sunat după cinci minute. Mi-a explicat tot şi mi-a zis că, în câteva zile, se prezintă la Kayseri. Va avea o misiune dificilă. Din câte ştiu, mâine (n.r. - miercuri) ar trebui să ajungă. Îşi doreşte să vină, mai are şi ceva din Golf, dar că nu se simte bine în Arabia Saudită dacă s-ar duce. Cred că şi-ar dori să vină aici, dar va avea o misiune dificilă. Dacă va pierde mâine, echipele din subsolul clasamentului se desprind. Indiferent de ce jucători vor veni, îi va fi foarte greu, pentru că va trebui să asambleze într-un timp scurt. E greu să aduci jucători care nu cunosc Turcia. Eu am avut mari probleme, am avut şi conflicte, dar am ştiut să aplanez şi să-i câştig. I-am spus lucrurile astea. Dacă nu fac transferuri, e greu să se salveze. Şi aşa, cu 4-5 jucători pe care vrea s-o aducă, e greu“, a spus Şumudică, marţi seară.