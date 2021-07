Şumudică, explicaţii despre meciul cu  Banja Luka: „Niciodată în viaţa mea n-am avut atâtea ocazii de a marca“

Campioana României a ajuns în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, după ce a reuşit golul calificării în ultimee minute ale reprizelor de prelungire, scor 1-2 (0-0, 0-2).

După victoria cu 3-1 din Gruia, clujenii au fost conduşi cu 2-0 la finalul timpului regulamentar al partidei retur, şi ar fi fost eliminaţi din competiţie dacă UEFA nu schimba regulamentul. Începând cu acest sezon, regula golulului/golurilor marcate în deplasare a fost scoasă de forul european, iar, la scorul general de 3-3, partida de la Banja Luka a intrat în prelungiri, unde Chipciu a marcat golul calificării în minutul 118





“Asta e viaţa. Într-un final, cred că s-a calificat echipa mai bună. Am jucat un fotbal bun. Cred că trebuia să închidem această calificare în primul rând din prima manşă, când am avut o sumedenie de ocazii, Astăzi la fel, am avut peste 9 sau 10 ocazii mari de a marca, dintre care două bare. Vreau să felicit şi echipa adversă şi le doresc să aibă acelaşi succes pe care l-au avut anul acesta şi la anul. Vreau să scot în evidenţă dorinţa jucătorilor mei de a se califica. Sunt antrenorul acestei echipe de o lună, în care am disputat trei meciuri oficiale, dar niciodată în viaţa mea n-am avut atâtea ocazii de a marca. Niciodată. Şi sunt antrenor de 17 ani, Am avut peste 30 de situaţii de a marca în cele trei meciuri, ceea ce înseamnă că echipa joacă. E datoria mea să-i duc până acolo, dar de-acolo trebuie să fim mai concentraţi. Am marcat un gol superb de la distanţă şi n-am fost în stare să marcăm de la un metru sau doi metri. Dacă nu era scoasă această regulă la Cluj trebuia să fie vreo 7-1 şi aszi trebuia să fie vreo 6,7 – 0, fără să marcheze ei. Trebuie să fii realist. Nu mă puneţi într-o situaţie proastă, să vă dau răspunsul greşit”, a comentat Şumudică”, a spus Şumudică, citat de news.ro