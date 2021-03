Şumudică, aniversare amară: şi-a reziliat contractul cu Rizespor în ziua în care a împlinit 50 de ani! Comunicatul clubului

După ce a plecat cu scandal de la Gaziantep, fiind dat afară pe 10 ianuarie, în urma disensiunilor dintre el şi preşedintele clubului, Şumudică a încheiat, azi, socotelile şi cu Rizespor. Numit pe banca acestei formaţii la data de 25 de ianuarie, fostul rapidist nu a câştigat niciun meci şi a hotărât să îşi anunţe, miercuri seară, demisia din funcţie. Decizia a fost luată după o nouă înfrângere, scor 2-1, din deplasarea cu Kayserispor, echipa care, de curând, a renunţat la Dan Petrescu.

Dacă „Bursucul“ a rezistat 45 de zile şi a adunat 9 puncte în opt partide la Kayserispor, Marius Şumudică a avut un bilanţ şi mai dezastruos la Rizespor: 39 de zile şi 3 puncte în 7 meciuri. La finalul meciului din runda anterioară, după remiza de acasă cu Sivasspor (0-0), Şumi s-a rezumat la a-şi critica vehement jucătorii. Miercuri, la scurt timp după partida pierdută cu Kayserispor, el şi-a anunţat demisia, însă nu a omis să dea vina pe elevii săi şi pentru această decizie!

„Am primit încă o dată goluri din fază fixă. Mereu primim aceleaşi goluri. Am primit iar un gol la un corner, deşi am vorbit cu jucătorii, le-am dat responsabilitate, dar nu s-a schimbat nimic. Cred că am făcut totul pentru Rizespor. Am început să mă îmbolnăvesc din cauza stresului. Intenţionez să discut cu preşedintele clubului. Trebuie să luăm o decizie bună pentru echipă. Poate că o schimbare pe banca tehnică va fi benefică echipei. Un şoc ar putea fi bun pentru echipă. Pentru prima dată în cariera mea de 20 de ani nu reuşesc cu o echipă. Asta mă întristează. Este greşeala mea, nu acuz pe nimeni. E vina mea că am luat o echipă în plin campionat, e doar vina mea. Îi mulţumesc Turciei. Le mulţumesc tuturor, suporterilor, conducerii clubului. Au avut încredere în mine şi în stafful meu, dar cred că astăzi am ajuns la despărţire. Nu vreau să-mi pun viaţa în pericol“, a declarat Şumudică.

Confirmarea oficială a întreruperii colaborării dintre cele două părţi a venit joi, când clubul turc a anunţat sec rezilierea contractului antrenorului român, chiar în ziua în care acesta a împlinit 50 de ani. „Contractul antrenorului Marius Şumudică a fost reziliat de comun acord. Îi mulţumim domnului Şumudică pentru serviciile sale şi îi dorim succes mai departe în carieră“, a precizat gruparea.

El lasă Rizespor pe locul 16 din 21 în campionat, cu 28 de puncte din 27 de meciuri, la două puncte de poziţia a 18-a, prima care duce în liga secundă. Şumudică a mai pregătit o echipă din Superliga turcă în actuala stagiune, Gaziantep, de la care a plecat la 11 ianuarie.

Presa din Turcia speculează că favorit pentru a-l înlocui pe Şumudică ar fi acum Okan Buruk, tehnician care a fost campion cu Istanbul Başakşehir în sezonul trecut şi care a mai antrenat la Rizespor în urmă cu doi ani.

Rezultatele înregistrate de Şumudică la Rizespor

Fenerbahce - Rizespor 1-0

Rizespor - Kasimpasa 1-1

Alanyaspor - Rizespor 2-1

Rizespor - Erzurumspor 0-2

Ankaragucu - Rizespor 1-1

Rizespor - Sivasspor 0-0

Kayserispor - Rizespor 2-1