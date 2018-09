VIDEO Şoc la US Open: Roger Federer, eliminat de necunoscutul John Millman

Roger Federer este out de la US Open! În optimile de finală, elveţianul a cedat în faţa australianului John Millman, locul 55 ATP, scor 3-6, 7-5, 7-6, 7-6.

A fost un meci de mare luptă, o partidă pe care Millman a refuzat să o cedeze şi la fel de adevărat este că Federer a făcut foarte multe greşeli neforţate: 76 faţă de cele 28 ale australianului.

Victoria carierei pentru Millman, care s-a apucat de tenis doar pentru că surorile practicau acest sport, şi care a vrut să se retragă în 2011, din cauza unor probleme la umăr.

A fost prima optime de finală de Grand Slam pentru jucătorul de 29 de ani, iar acum urmează primul sfert. De asemenea, a fost primul succes al lui Millman în faţa unui jucător de Top 10.

El va juca în sferturi cu Novak Djokovici.

Federer explică eşecul cu Millman: M-am sufiocat!

VIDEO Ultima minge a confruntării dintre Millman şi Federer

Absolutely stunning upset as @johnhmillman defeats Federer 3-6, 7-5, 7-6, 7-6 under the lights in Arthur Ashe Stadium!



Millman's first top ten victory lands him a spot in the QF against Djokovic...#USOpen pic.twitter.com/4DPEOJpJw7