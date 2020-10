Şmecheria e pedepsită aspru în Turcia! Motivul pentru care au fost suspendaţi Şumudică şi fiul lui

Marius Şumudică, 49 de ani, a primit 4 etape de suspendare şi o amendă de aproximativ 3.500 de euro pentru că le-a dat indicaţii din tribună jucătorilor săi la meciul din deplasare cu Antalyaspor, scor 1-1, partidă la care tehnicianul român ispăşea o altă suspendare

Marius Ştefan Şumudică, fiul antrenorului, angajat ca metodist al clubului, a fost suspendat un an şi amendat cu circa 10.000 de euro pentru că a fost trecut pe foaie ca antrenor secund, deşi nu deţine licenţă pentru această funcţie.

"Fiul meu a fost trecut din greşeală pe foaie, ca antrenor secund. Nu, el este metodist la Gaziantep. A terminat ASE-ul, acum e anul doi la ANEFS şi a urmat două cursuri pentru funcţia pe care este angajat cu contract legal la Gaziantep. Adică ştie ce face, nu l-am luat aiurea lângă mine. Ce vreau să spun este că nu am încercat nicio clipă să păcălim pe cineva. Aia o a fost o greşeală şi mi-o asum, voi plăti pentru ea. Sunt mâhnit de amploarea care s-a dat evenimentelor de la meciul cu Antalyaspor. Eu am cerut o lojă şi nu au avut să-mi dea, aşa că am stat în tribună la acel meci. Am strigat în vreo două rânduri, dar ceva de genul 'treziti-vă', "haideţi să jucăm şi noi. Clubul a făcut recurs la aceste suspendări. ", a încercat să explice Şumudică, la DIgisport, motivele pedepselor dictate de oficialii turci.