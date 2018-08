Şi-a securizat locul. Câte săptămâni are asigurate Simona Halep pe locul 1 în lume, după finala de la Cincinnati

Simona Halep a început luni a 42-a săptămână în fruntea clasamentului mondial WTA, iar avansul ei a crescut, după disputarea finalei de la Cincinnati, la peste 2.000 de puncte în faţa danezei Caroline Wozniacki. Mai precis, 2086 de puncte.

Cum la US Open Simona nu are de apărat nimic, fiind eliminată anul trecut în primul tur de la Maria Şarapova, iar învingătoarea de la New York va primi 2.000 de puncte, înseamnă că Simona Halep va rămâne lider mondial inclusiv în săptămâna de după US Open. Adică va ajunge la un total de 45 de săptămâni în postura de număr 1 WTA.

Următorul hop pe care Simona trebuie să-l depăşească este cel al celor 51 de săptămâni, pe care Viktoria Azarenka le are în topul all-time al jucătoarelor care au fost lider mondial.