Începe turneul de la Wimbledon. Care sunt regulile pentru care competiţia de pe iarba londoneză este specială în tenis

Între 1 şi 14 iulie, lumea tenisului va fi cu ochii pe All England Lawn Tennis and Croquet Club, acolo unde se desfăşoară prestigiosul turneu de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului.

Când vine vorba de eleganţă în tenis, nimic nu se poate compara cu Wimbledonul. Tradiţia e de partea sa, prima ediţie datând din 1877, an în care România încă se lupta cu Înalta Poartă de la Istanbul pentru independenţă. Concursul era pe atunci destinat doar bărbaţilor. La prima ediţie, au fost 22 de jucători, fiecare plătind o guinee pentru a participa, iar turneul a fost câştigat de Spencer Gore, care l-a învins în finală pe William Marshall în trei seturi, scor 6-1, 6-2, 6-4, în doar 48 de minute. Învingătorul a primit 12 guinee şi o cupa de argint. Din anul 1884 au fost adăugate turneele de fete şi de dublu masculin, iar în 1913 au avut loc primele competiţii la dublu feminin şi dublu mixt. Până în 1922 câştigătorul era calificat automat în finală ediţiei următoare, iar în 1937 a avut loc prima ediţie televizată. La fel ca şi în cazul celorlalte turnee de Grand Slam, Wimbledon-ul era destinat doar amatorilor până în 1968, atunci când a debutat "era Open".

Singurul turneu pe iarbă

Unicitatea Grand Slamului londonez constă în absenţa sponsorilor de pe marginea terenului sau în formulele politicoase de adresare. În plus, Wimbledonul a rămas singurul dintre cele patru mari turnee care se mai joacă pe iarbă, după ce US Openul, în 1975, şi Australian Open, în 1998, au abandonat această suprafaţă.

Tot la sfârşitul secolului 19 a apărut pe terenurile de tenis din Anglia şi „moda” echipamentului alb complet. A fost văzută în acea perioadă mai mult ca o necesitate, pentru că petele de transpiraţie pe tricourile colorate, în special cele ale fetelor, erau considerate ceva stânjenitor şi total lipsit de graţie. După câteva tentative eşuate de introducere a culorii în echipamentul de joc, consemnate în anii ‘40 şi ‘60, organizatorii au instituit un cod vestimentar, ale cărui reguli s-au înăsprit până înspre ridicol, aşa cum a susţinea Roger Federer la un moment dat, când a fost pus să-şi schimbe adidaşii doar pentru că aceştia aveau talpa portocalie.

Reguli mai relaxate pentru fani

Începând cu 2014 s-au instituit 10 reguli severe, iar formularea „echipamentul trebuie să fie predominat alb” a fost înlocuită cu „echipament complet alb”. Nici măcar bustierele fetelor nu pot fi altfel decât albe. În schimb, organizatorii au relaxat regulile vestimentare pentru spectatorii, fiind interzise doar hainele considerate indecente, de tipul blugilor rupţi.

Stricteţea acestui cod vestimentar, care a fost aplicat şi la US Open până în 1972, i-a enervat pe mulţi. Andre Agassi a refuzat până la 21 de ani să ia parte la Wimbledon, iar marele campion australian Pat Cash, fost câştigător la Wimbldon, a declarat că aceste reguli sunt arhaice. Băiatul rău Nick Kyrgios, avertizat de arbitru pentru o bandană colorată, a vorbit despre o decizie cu totul patetică, iar Eugenie Bouchard abia a evitat o penalitate pentru că a purtat un sutien de dantelă negru.

Alte reguli pentru jucători

O singură dungă colorată este permisă la nivelul gâtului şi la manşeta mânecii, nu mai mare de un centimetru

Albul nu are nuanţe, nu poate fi înlocuit cu crem

Încălţările trebuie să fie albe, preferabil şi şireturile, iar aplicarea unui logo de dimensiuni mari al producătorului nu e încurajată.

Şepcile, bandanele, manşetele trebuie să fie în întregime albe, fiind permisă o singură dungă colorată, nu mai mare de un centimetru.

Câtigătorii de anul trecut

Masculin: Novak Djokovici (Serbia)

Feminin: Angelique Kerber (Germania)

Dublu masculin: Mike Bryan / Jack Sock (ambii SUA)

Dublu feminin: Barbora Krejcikova / Katerina Sinaikova (ambele Cehia)

Dublu mixt: Alexander Peea (Austria) / Nicole Melichar (SUA)

