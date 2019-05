Începe Roland Garros! Totul despre cel de-al doilea Grand Slam al anului, unde Simona Halep trebuie să-şi apere titlul

Cu siguranţă, Simona Halep nu va uita niciodată ziua de 9 iunie 2018. E ziua în care românca a reuşit să triumfe la Roland Garros, după două tentative eşuate, în 2014 şi 2017. Halep a învins-o în finală pe Sloane Stephens şi a câştigat astfel primul ei turneul de Grand Slam, închizând astfel gura celor care o blamau pentru că nu realizase nicio performanţă majoră, desi era numărul 1 mondial de luni bune.

La un an distanţă de la acel succes, lucrurile sunt destul de mult schimbate, mai puţin faptul că Simona a rămas o jucătoare de top. Din iunie 2018, ea mai câştigat un singur turneu, la Montreal, a jucat trei finale pierdute (Cincinnatti, Doha, Madrid), a trecut peste o accidentare la coloană, care a ţinut-o pe tuşă două luni, s-a despărţit de antrenorul Darren Cahill şi nu mai este numărul 1 mondial. Simona a căzut pe ultima treaptă a podiumului şi, indiferent ce va face anul acesta la Roland Garros, nu va putea redeveni lider în clasamentul WTA în perioada următoare. Ba din contră, prin prisma faptului că are de apărat 2000 de puncte, ea poate cădea chiar în afara Top 5 după Grand Slamul de pe zgura pariziană.

Nu are şanse la locul 1

Lupta pentru locul 1 WTA, prin prisma a ceea ce va fi la Roland Garros, se va între cinci jucătoare, şanse mici având şi o şasea. Favorită să rămână în postura de lider este Naomi Osaka, japoneza având doar 130 de puncte de apărat. În umbra ei stau Karolina Pliskova, campioana de la Roma (130 de puncte de apărat), Kiki Bertens, campioana de la Madrid (130 de puncte de apărat), Petra Kvitova, campioana de la Stuttgart (130 de puncte de aparat), Angelique Kerber, fără trofeu în 2019 (430 de puncte de aparat). Australianca Ashleigh Barty are şi ea şanse de a urca pe primul loc în lume, dar mai mult teoretice. Specialiştii o consider favorită la câştigarea trofeului pe Simona Halep, care este în continuare cea mai bună jucătoare a lumii pe zgură, dar lupta pentru locul 1 se va da între Osaka, Bertens, Pliskova si Kvitova, ultimele trei fiind jucătoare redutabile pe zgură. Pentru a o detrona pe japoneză, fiecare dintre ele trebuie să ajungă cel puţin în finala turneului şi, în funcţie de ce fac şi celelalte jucătoare, unele trebuie chiar să câştige titlul pentru a urca pe primul loc în clasamentul WTA.

Avantajată de suprafaţă

Înaintea plecării la Paris, ea a declarat că îşi doreşte din tot sufletul să câştige pentru a doua oară consecutiv turneul. „Vreau, dar e puţin mai dificil. Nu am spus nici că sunt, nici că nu sunt favorită. Părerea mea e că mă duc acolo şi încerc să dau tot ce am mai bun. Dacă va fi să câştig meciuri atunci va fi şi mai bine. Pentru mine cel mai important lucru este că sunt aptă şi că mă duc din nou acolo. Contează fiecare zi la Roland Garros. Până în a doua săptămână trebuie să câştigi câteva meciuri, meciuri grele”, a afirmat Halep. „Sunt foarte veselă că merg acolo, Parisul este oraşul meu preferat şi abia aştept să ajung. Mereu am în mintea şi în sufletul meu momentele de anul trecut şi de fiecare dată mă ajută. Sunt cele mai speciale momente şi cu siguranţă aşa vor rămâne pentru că a fost pentru prima dată şi a fost şi turneul meu preferat. Zgura este o suprafaţă care îmi place”, a adăugat numărul 3 mondial.

Puţini ştiu că la început, între 1891 şi 1927, turneul de la Roland Garros s-a desfăşurat pe iarbă. Din 1928 se joacă însă pe "terre battue" - zgura roşie - o suprafaţă de joc care încetineşte mingea faţă de terenurile de iarbă sau de cele de tip hard. Specialiştii spun că aceasta încetinire a jocului nu îi favorizează pe jucătorii cu servicii puternice şi joc în forţă. Poate de aceea, nume mari precum Pete Sampras (câştigător a 14 Grand Slam-uri), Stefan Edberg şi Boris Becker nu au câştigat niciodată la Paris.

Chris Evert, regina Parisului

Simona Halep aşteaptă ca suporterii români să îi fie alături la partidele de la Roland Garros ca de fiecare dată. „Mă bucur că vor veni mulţi suporteri români. Asta mă bucură şi îmi dă o energie pozitivă. Le mulţumesc pentru că mereu atunci când joc eu sunt prezenţi”, a explicat ea. În cazul în care se va impune din nou, Simona fi prima jucătoare care îşi apără titlul după Justine Henin (2005, 2006, 2007). Cele mai multe trofee la Paris în era Open le au: Chris Evert (7), Steffi Graf (6), Justine Henin (4), Margaret Court, Monica, Seleş, Arantxa Sanchez, Serena Williams (câte trei). Dacă judecăm însă în regim all-time, atunci franţuzoaica Suzanne Lenglen ar fi pe locul doi după Evert, la egalitate cu Graf, cu şase trofee castigate, toate în perioada 1920-1926. În memoria ei, a doua arenă ca mărime de la Roland Garros, construită în 1994, cu o capacitate de 10.068 de locuri a fost numită Suzanne Lenglen.

Şi anul acesta, turneul de la Paris se poate confrunta cu veşnica problemă a lipsei unui teren acoperit, fapt care, în cazul ploilor duce la amânarea meciurilor şi perturbarea programului. În complexul, care se întinde pe o suprafată totală de 8,5 hectare sunt 20 de terenuri, cel mai mare fiind Philippe Chatrier - arena centrală – care are 14.840 de locuri. Roland Garros este singurul turneu de Grand Slam care nu are arenă acoperită, abia de la anul urmând a fi rezolvată această problemă.

Încă trei românce pe tabloul principal

În afara Simonei Halep, alte trei jucătoare din România se află pe tabloul principal de la Roland Garros. Este vorba despre Mihaela Buzărnescu (30 WTA), Sorana Cîrstea (93 WTA) şi Irina Begu (113 WTA). Niciuna dintre ele n-a strălucit în 2019, dar în situaţia cea mai dificilă se află Buzărnescu, care anul trecut a urcat în optimi şi are de apărat 240 de puncte. Pentru Sorana Cîrstea anul acesta se împlinesc 10 ani de la cea mai bună performanţă a ei la un Grand Slam, în 2009 ea jucând în sferturile de finală de la Roland Garros.

Halep la Roland Garros

2018 campioană

2017 finală

2016 optimi

2015 turul II

2014 finală

2013 turul I

2012 turul I

2011 turul II

2010 turul I

În 2008, Simona Halep a câştigat turneul de junioare de la RG



De unde vine numele de Roland Garros

Complexul de la Roland Garros, inaugurat în 1928, a fost construit pentru a găzdui un meci de Cupa Davis al Franţei. Numele vine de la Roland Garros - un t aviator francez care a traversat pentru prima dată singur Marea Mediterană.



Virginia Ruzici a câştigat în 1978

La ediţiile din 1945, 1946 şi 1947, Roland Garros-ul s-a disputat după Wimbledon, fiind al treilea turneu de Grand Slam al anului.

În 1968, organizatorii au permis participarea atât a amatorilor, cât şi a profesioniştilor, fiind primul Grand Slam care a intrat în era Open..

Din 2006, turneul începe duminica, cu 12 partide de pe tabloul de simplu.

Acum 12 ani, organizatorii au anunţat că la Roland Garros premiile pentru barbati şi femei vor fi egale.

Cea mai tânără jucătoare care a triumfat la Roland Garros în era Open rămâne Monica Seleş. Ea a ridicat trofeul în 1990, la 16 ani şi jumătate.

În 1978, turneul a fost câştigat de Virginia Ruzici, prima jucătoare din România care a cucerit un trofeu de Grand Slam.



Câştigătorii de anul trecut

Masculin: Rafael Nadal (Spania)

Feminin: Simona Halep (România)

Dublu masculin: Nicholas Mahut (Franţa) / Pierre Hugues Hebert (Franţa)

Dublu feminin: Barbora Krejcikova (Cehia) / Katerina Sinaikova (Cehia)

Dublu mixt: Latisha Chan (Taiwan) / Ivan Dodici (Croaţia)



Premii mărite cu 8 la sută

Anul acesta, Federaţia Franceza de Tenis a mărit premiile cu 8% faţă de ediţia precedentă, sumele în bani oferite anul trecut participanţilor reprezentând la rândul lor un record la vremea respectivă. Premiile la toate categoriile însumează 42,661 de milioane de euro, câştigatorii probelor de simplu urmând să încaseze câte 2,3 milioane de euro, cu 100.000 de euro mai mult faţă ca anul trecut.



Turul 1: 46.000 euro (+15% faţă de anul 2018)

Turul 2: 87.000 euro (+10,13%)

Turul 3: 143.000 euro (+10%)

Optimi: 243.000 euro (+9,46%)

Sferturi: 415.000 euro (+9,21%)

Semifinale: 590.000 euro (+5,36%)

Finalist: 1,18 milioane euro (+5,36%)

Câştigător: 2,3 milioane euro (+4,55%)

O nouă provocare pentru Rafael Nadal

Nu există jucător în istoria tenisului care să fi stăpânit sezonul de zgură mai bine decât Rafael Nadal. Implicit, spaniolul care va împlini 33 de ani pe 3 iunie, este şi recordmenul turneului de la Roland Garros. El a câştigat până acum 11 trofee în capitala Franţei (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,2017 şi 2018). Supremaţia sa a fost întreruptă doar de Roger Federer (2009), Stan Wawrinka (2015) şi Novak Djokovici (2016).

În 2009, Nadal a pierdut în optimi la Robin Soderling, în 2015 a fost învins de Djokovici în sferturi, iar în 2016 s-a retras în turul III din cauza unei accidentări. Ca şi rezultate la Roland Garros, Rafa este la ani lumină distanţă de principalii săi rivali din era modernă a tenisului, Novak Djokovici şi Roger Federer, care au câştigat o singură dată la Paris. Performanţa spaniolului va fi extrem de greu de egalat, chiar şi după retragerea acestuia. În topul all-time al câştigătorilor de la RG, Nadal este urmat de francezul Max Decugis, care a câştigat de opt ori la Paris, însă toate titlurile au fost cucerite acum mai bine de o sută de ani. În Open era, adică din 1968 încoace, Mats Wilander 3 (1982, 1985, 1988), Ivan Lendl 3 (1984, 1986, 1987) şi Gustavo Kuerten 3 (1997, 2000, 2001) au cucerit câte trei trofee.

Ilie Năstase, trofeu acum 46 de ani

În 1973, Ilie Năstase a câştigat RG, după o finală cu iugoslavul Nikola Pilici, scor 6-3, 6-3, 6-0. Cu doi ani înainte, Ilie pierduse în ultimul act al competiţiei, în faţa cehului Jan Kodes. România îl va avea anul acesta pe tabloul principal pe Marius Copil, locul 81 ATP, care în 2017 şi 2018 a fost eliminat în primul tur de Ramos Vinolas, respectiv Marco Cecchinato. Anul trecut, el a pierdut cu 2-6, 6-7 (4), 7-5, 6-2, 10-8, într-un thriller de aproape patru ore. Marius nu are un sezon 2019 fast, totalizând doar 5 victorii (14 înfrângeri), dar faptul că a reluat colaborarea cu Andrei Pavel, care l-a ajutat să ajungă până aproape de Top 50 ATP, ar putea fi benefic pentru cariera lui. În competiţia de dublu, perechea Horia Tecău- Jean Julien Rojer speră să egaleze măcar performanţa din 2015, când cei doi au ajuns în semifinale.



Top 5 câştigători la RG

Rafael Nadal (Spania) 11 titluri

Max Decugis (Franţa) 8

Bjon Borg (Suedia) 6

Henri Cochet (Franţa) 5

Andre Vacherot (Franţa) şi Paul Ayme (Franţa) 4





