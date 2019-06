Începe Campionatul European de tineret! Totul despre competiţia la care România revine după 21 de ani

De-a lungul timpului, mulţi mari fotbalişti au avut ca rampă de lansare această competiţie, de unde România a lipsit în ultimii 21 de ani. Cel mai bun 11 all -time, realizat de UEFA pentru Campionatul European U 21 îi are în componenţă pe Neuer- Ivanovici, Nesta, Hummels, Chiellini – Lampard, Ozil, Pirlo, Xavi – Totti, Raul, fapt care susţine că Euro U21 este o şansă bună spre consacrarea fotbalistică.

Ajax nu l-a lăsat pe Răzvan Marin

De acest lucru trebuie să ţină cont şi fotbaliştii convocaţi de Mirel Rădoi la naţională, selecţionerul apelând la tot ce are mai bun fotbalul românesc, cu excepţia lui Răzvan Marin, care nu a fost lăsat de Ajax la echipa naţională de tineret, batavii dorind să-l aibă la pregătire de la început. Deşi e clar că Marin putea fi vedeta României, trebuie ţinut cont de faptul că el nu prea a jucat în preliminarii, având doar două apariţii în zece partide, deoarece, în general, a fost chemat la prima echipă.

Franţa e cea mai puternică echipă

„Primul nostru obiectiv este acela de a depăşi grupele. Sincer, m-am uitat pe toate loturile şi, exceptând România, Croaţia, Serbia, Polonia şi Austria, cred că restul sunt naţionale cu jucători foarte puternici şi jucători care sunt cotaţi la transferuri pe sume astronomice. Căzând într-o grupă cu Franţa şi Anglia, cred că şansa noastra este în primul meci, cu Croaţia. Cred că suntem de valoare apropiată, Ei par mai buni la organizarea defensivă, dar cred că noi stăm mai bine la valoarea. Dacă vorbim la nivel de echipă, cred că Franţa este mai puternică. Dacă vorbim din punct de vedere al individualităţilor, cred că Anglia este cea mai bună”, a declarat selecţionerul Mirel Rădoi la reunirea lotului.

Nedelcearu va evolua cu mască

România a fost la un pas să-l piardă pe Ionuţ Nedelcearu, care s-a accidentat grav în meciul Malta -România. El a suferit o lovitură în faţă cu genunchiul şi a fost înlocuit. Suspect de fractură de piramidă nazală gravă, una care ar fi necesitat o intervenţie chirurgicală, fostul dinamovist a fost trimis la spital chiar în timpul meciului. Medicii au constatat că lovitura suferită nu este atât de gravă precum se credea şi că nu este necesar să fie operat, astfel că el ar putea evolua la Campionatul European cu o mască de protecţie, confecţionată din carbon, cu o grosime de 1,5 milimetri.

Puşcaş şi Mayoral, cei mai prolifici atacanţi

Campionatul European va aduce în prim plan câţiva jucători interesanţi, între care sârbul Luka Jovici, cumpărat în această vară de Real Madrid de la Eintracht Frankfurt. Între vedete Europeanului se mai numără Foden (Anglia – Manchester City), Zaniolo (Italia – AS Roma), Guendouzi (Franţa – Arsenal), Tah (Germania – Leverkrusen) ori Ceballos (Spania – Real Madrid). Românul George Puşcaş (Palermo) şi spaniolul Borja Mayoral (Levante) sunt cei mai prolifici jucători de la Euro 2019, ambii având câte 14 goluri marcate pentru naţionalele de tineret ale ţărilor pe care le reprezintă.



Şansă pentru Tokyo 2020

Turneul final din Italia şi San Marino are şi o miză suplimentară pentru naţionala României. Tineretul are asigurată calificarea la Olimpiada din Japonia dacă va ajunge până în semifinalele competiţiei. Mai mult, dacă România va rata semifinala, dar Anglia se află în primele patru, atunci tricolorii au o şansă în plus la calificare. Asta datorită faptului că Anglia evoluează la Olimpiada sub culorile Marii Britanii. Astfel, s-ar acorda încă un loc Europei la JO 2020 în competiţia de fotbal. Cu toate acestea, România va trebui să fie pe unul dintre primele două locuri în grupă şi va disputa un baraj pentru locurile 5-6, cu cealaltă echipă de pe locul secund rămasă în afara semifinalei.



La Euro 2019 au drept de joc fotbaliştii născuţi după 1 august 1996



Trei înfrângeri în 1998

La singura noastră participare la un turneul final, în 1998, turneu găzduit de România, naţionala de tineret a terminat pe locul 8. Pe atunci, nu se juca în sistemul grupelor. Ai noştri au jucat direct în "sferturi", fiind învinşi de Olanda, 1-2. Apoi au pierdut cu 0-1(în prelungiri) şi în meciul pentru locurile 7-8 au fost învinşi de Rusia. Naţionala era atunci antrenată de Victor Piţurcă şi terminase neînvinsă campania de calificare. Dintre componenţii lotului, mulţi au trecut rapid la prima reprezentativă: Lobonţ, Contra, Iencsi, Miu, C. Munteanu, Tararache, Mihalcea, Dănciulescu, Trică.



Campioane UNDER 21

Italia – 5 titluri

Spania – 4

Anglia, URSS, Olanda, Germania – 2

Suedia, Iugoslavia, Franţa, Cehia - 1

EURO 2019 - UNDER 21

Grupa A

Polonia - Belgia (16 iunie / 19:30)

Italia - Spania (16 iunie / 22:00)

Spania - Belgia (19 iunie / 19:30)

Italia - Polonia (19 iunie / 22:00)

Spania - Polonia (22 iunie / 22:00)

Belgia - Italia (22 iunie / 22:00)

________________________________________

Grupa B

Serbia - Austria (17 iunie / 19:30)

Germania - Danemarca (17 iunie / 22:00)

Danermarca - Austria (20 iunie / 19:30)

Germania - Serbia (20 iunie / 22:00)

Danemarca - Serbia (23 iunie / 22:00)

Austria - Germania (23 iunie / 22:00)

________________________________________

Grupa C

România - Croaţia (18 iunie / 19:30)

Anglia - Franţa (18 iunie / 22:00)

Anglia - România (21 iunie / 19:30)

Franţa - Croaţia (21 iunie / 22:00)

Franţa - România (24 iunie / 22:00)

Croaţia - Anglia (24 iunie / 22:00)

Partidele vor fi transmise de TVR 1

Meciurile sunt găzduite de 6 stadioane: Stadio Renato Dall'Ara (Bologna), Mapei Stadium – Città del Tricolore (Reggio nell’Emilia), Stadio Dino Manuzzi (Cesena), Stadio Nereo Rocco (Trieste), Dacia Arena (Udine), San Marin Stadium (Serravalle)

Câştigătoarele celor trei grupe obţin garantat un loc în semifinale, în timp ce a patra echipa calificată va fi gruparea cu cel mai bun punctaj dintre locurile doi

Semifinalele turneului se joacă la Bologna şi Reggio Emilia, pe 27 iunie, în timp ce finala e programată la Udine, pe 30 iunie



Lotul României

Portari: Ionuţ Radu (Genoa), Cătălin Căbuz (Hermannstadt), Andrei Vlad (FCSB)

Fundaşi: Cristian Manea (CFR Cluj), Ionuţ Nedelcearu (FC Ufa), Adrian Rus (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Alexandru Paşcanu (Leicester City), Virgil Ghiţă (FC Viitorul), Florin Ştefan (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Radu Boboc (FC Viitorul)

Mijlocaşi: Tudor Băluţă (FC Viitorul), Dragoş Nedelcu (FCSB), Alexandru Cicâldău (U Craiova 1948 CS), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dennis Man (FCSB), Ianis Hagi (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB), Darius Olaru (Gaz Metan Mediaş), Denis Drăguş (FC Viitorul), Vlad Dragomir (Perugia)

Atacanţi: George Puşcaş (Palermo), Adrian Petre (Esbjerg fB), Andrei Ivan (Rapid Viena)

Selecţioner: Mirel Rădoi (38 ani)

