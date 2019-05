Începe bătălia pentru titlu în Liga I la futsal: Imperial WET - United

În acest sezon, bătălia pentru titlu se va da între Imperial WET Miercurea Ciuc şi CS United Galaţi, echipele care au încheiat în această ordine pe primele două locuri sezonul regular şi care şi-au câştigat apoi grupele play-off-ului. Partida de azi va fi arbitrată de „tandemul” Ovidiu Dan Curta (Târgu Mureş) - Liviu Chiţa (Piteşti). Rezervă va fi Daniel Vasile Pop (Piteşti), în timp ce observatori au fost desemnaţi Gabriel Gherman (Bucureşti) şi Sorin Vădana (Cluj).





Finala, care se va juca după regula „cel mai bun din cinci meciuri”, va debuta aşadar la Miercurea Ciuc, acolo unde se vor disputa primele două meciuri, azi, 13 mai, şi mâine, marţi, 14 mai, tot de la ora 19.30. Duelul se va muta apoi la Galaţi pentru cel puţin un meci. Pentru gruparea de la Dunărea, aceasta este cea de-a treia finală consecutivă. În 2017, United pierdea în faţa echipei Autobergamo Deva, după ce reuşise să aducă meciul decisiv acasă, la Galaţi. Anul trecut, gălăţenii au pierdut în faţa echipei Informatica Timişoara după doar trei meciuri. Punctul forte al gălăţenilor este reprezentat de omogenitate, lotul de jucători fiind în linii mari acelaşi în ultimii ani. Venirea în vara anului trecut a antrenorului-jucător Florin Ignat a reprezentat de asemenea un plus. Ignat are la dispoziţie un lot solid, în care se regăsesc Wellington, unul dintre cei mai buni portari din Liga I, Carlos Borges, Octavian Cireş, Andrei Crăciun, Andrian Laşcu, Ovidiu Tudose, Constantin Burdujel, Daniel Araujo, Mimi Stoica, căpitanul primei noastre reprezentative, şi veteranul Viorel Cojoc.





„Vrem să câştigăm titlul, asta e clar, altfel nu ne-am mai prezenta la finală. Ne dorim să aducem o bucurie oraşului Galaţi. Ştim însă că nu va fi uşor. Imperial WET porneşte ca favorită. Are câţiva jucători de mare valoare, care în România au câştigat tot ce se putea câştiga. Vă spun că nu va fi o finală decisă după doar trei jocuri. Am mare încredere în băieţi, pe care îi văd foarte motivaţi”, a declarat Florin Ignat, antrenorul-jucător al echipei CS United Galaţi. Imperial WET Miercurea Ciuc a bifat deja cea mai importantă performanţă din istoria clubului. La al doilea an în Liga I, ambiţiile incredibile ale ciucanilor s-au materializat printr-un titlu neoficial de campioană a sezonului regular şi prezenţa în marea finală, acolo unde, paradoxal la prima vedere, e văzută de majoritatea specialiştilor drept favorită. Walter Gorbe, finanţatorul echipei, a adus în ultimul an la Miercurea Ciuc câţiva dintre cei mai buni jucători din campionatul intern, Bogdan Covaci, fraţii Cristian şi Florin Matei, László Szőcs, Mario Duque, Deco, Stefan Rakić, dar şi „stranieri” precum Victor Lopez Gonzalez, Alvarito De Luis Yubero, cărora li se adaugă localnicii Gică Dospinescu, Roland Palton şi Levente Tanko.





„Într-o finală, şansele sunt egale. Spun asta în ciuda faptului că mulţi ne văd pe noi favoriţi. Aşa este, avem o echipă valoroasă, cu jucători extraordinari, de care sunt mândru, dar atunci când joci cu trofeul pe masă datele problemei se schimbă, intervin mulţi factori. United e la a treia finală consecutivă, iar asta spune totul despre valoarea adversarului nostru, o echipă tare. Sper ca sala să fie plină, iar fanii noştri să ne încurajeze aşa cum au făcut mereu. Nu jucăm doar pentru noi ori pentru club, ci şi pentru suporteri, pentru întreg oraşul Miercurea Ciuc”, a spus Cosmin Gherman, antrenorul echipei Imperial WET. Ca jucător, Cosmin Gherman a jucat în aproape toate finalele de campionat! Ca antrenor, fostul mare internaţional are un titlu, cucerit acum trei ani cu formaţia City'US Târgu Mureş.

