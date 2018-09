Încă o lovitură financiară pe care o dă Naomi Osaka. Câştigătoarea de la US Open este asaltată de sponsori

Osaka a înregistrat nu numai un succes sportiv, ci şi unul financiar de proporţii, iar veştile bune curg pentru ea. Concret, după ce a primit 3,8 milioane de dolari, cel mai mare premiu din istoria tenisului, Naomi s-a văzut asaltată de sponsori. Adidas este gata să îi ofere 10 milioane de dolari pe an, sperând să cucerească piaţa asiatică prin intermediul ei. Suma este uriaşă, de cinci ori mai mare faţă de ce încasează Simona Halep, liderul WTA, de la Nike.



Nu e singurul angajament obţinut de Osaka, care a devenit şi imaginea producătorului japonez de autoturisme Nissan. ”În copilăria mea, tata conducea un Nissan, aşa că prin şansa de a fi ambasador al brandului am senzaţia că închei un ciclu”, a declarat Naomi la evenimentul de semnare a contractului, la sediul firmei din Yokohama. Potrivit Nissan, Osaka, jucătoare pasionată de jocuri video şi fană a lui Beyonce, va apărea în campaniile globale de promovare şi de publicitate în cadrul unui contract de trei ani care va reprezenta o îndepărtare de la brandul tradiţional al companiei, al cărui vehicul sport popular GT-R atrage mai mult bărbaţii de cel puţin 40 de ani. Nissan a mai colaborat cu sprinterul jamaican Usain Bolt, care a fost ”director global pentru emoţie”, pentru promovarea GT-R în perioada 2012-2016, iar acum s-a orientat către jucătoarea de tenis, care mai are contracte cu Yonex, Nissin Foods, Wowow şi Citizen Watch.



7 milioane de dolari a câştigat Naomi Osaka din tenis în toată cariera ei