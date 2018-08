Încă o jucătoare de tenis din România cere sprijin financiar din partea fanilor

„Am reuşit să stau 3 ani printre primele o sută de jucătoare din lume şi am ajuns cel mai sus pe poziţia 59. Din păcate, chiar din anul acela 2014 am avut parte de multe accidentări care nu mi-au mai permis să joc sută la sută. Au fost perioade în care mă retrăgeam săptămânal de la turnee, plătind amenzi, dar rămâneam înscrisă mereu în speranţa că voi juca săptămâna următoare. Acesta este motivul pentru care nu am reuşit să joc niciun meci 100% fizic în ultimii 4 ani'.

Al doilea motiv şi cel pentru care am ales să deschid aceasta campanie 'gofundme' este că îmi doresc o echipă cu care să mă pregătesc full-time, să nu mai fiu nevoită să merg singură la turnee, fără antrenor, pentru ca toate astea să îmi dea şansa de a juca din nou la cel mai înalt nivel. Acum sunt sănătoasă, de câteva luni joc fără dureri, nu am mai avut retrageri, ceea ce este minunat ... şi sunt pregătită să dau totul pentru tenis de acum înainte'', spune Cadanţu în mesajul său.

Ea îşi propune să atingă suma de 30.000 de euro. Deocamdată, ea a primit 110 euro. Elena Bogdan, care îşi fixase targetul de 20.000 de dolari, are acum în conturi 1.250 de dolari.

Alexandra Cadanţu, născută pe 3 mai 1990, ocupă locul 234 WTA la simplu şi locul 250 la dublu.

Ea a fost finalistă în 2012 la Monterrey şi a câştigat la Bucureşti în 2014 turneul de dublu alături de Elena Bogdann.