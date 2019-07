Încă un avertisment pentru Simona Halep. Un fost mare campion mizează azi pe Viktoria Azarenka

Simona Halep vs Viktoria Azarenka

Mats Wilander a vorbit despre duelul dintre Simona şi Azarenka, sounând că bielorusa va reveni sigur între primele zece jucătoare ale lumii.

“Victoria Azarenka are din nou acea foame şi acea dorinţă, însă nu şi-a dat seama cum să o valorifice mai exact. Pare că face totul corect din punct de vedere tactic şi nu are o presiune foarte mare în ceea ce priveşte câştigarea meciurilor. Cred că a realizat câteva lucruri despre ea, cum ar fi faptul că este sănătoasă. Prin aceste două meciuri câştigate la Wimbledon, se va gândi că se apropie de fazele superioare şi va lua fiecare şansă în parte. Sunt 100% convins că va reveni în top 10. Are un stil modern de tenis şi o mentalitate de campioană. Se va întoarce la un moment dat, cu siguranţă, şi va arăta că este o candidată serioasă la câştigarea turneelor”, a declarat Wilander, expert Eurosport.

Suedezul vede în Azarenka jucătoarea mai experimentată, iar partida se va dovedi a fi un adevărat test pentru jucătoarea din România: “Simona Halep nu şi-ar fi dorit meciul acesta. Sunt două jucătoare care au un joc similar. Aş zice că Azarenka are o experienţă mai mare, a jucat meciuri mai importante decât Halep. Victoria a fost numărul 1 mondial şi a jucat în turnee mari pentru o lungă perioadă. Va fi un meci pe cinste, unul pe care Azarenka îl va aştepta, va savura provocarea. Dacă Azarenka joacă bine, are şanse să câştige”.

Meciul Halep - Azarenka se va juca pe terenul central în al doilea duel al zilei de vineri. Cum primul meci va fi unul de băieţi (Anderson - Pella), de la ora 13.00, ora României, cel mai probabil, Halep şi Azarenka îşi vor începe duelul după ora 17.00 (Eurosport).

Istoricul întâlnirilor dintre Halep şi Azarenka:

*2017 (Wimbledon): 7-6, 6-2 Halep *2015 (US Open): 6-3, 4-6, 6-4 Halep *2012 (Linz): 6-1, 6-1 Azarenka *2012 (Doha): 6-3, 6-1 Azarenka

