Înaintea meciului cu Rennes, Petrescu joacă iar cartea pesimismului:„CFR are a patra şansă în această grupă” Cum l-a afectat partida Chelsea - Ajax

“Dacă vom bate vom avea tot şansa a treia (de calificare în primăvara europeană). Lazio dacă va bate cu Celtic nu e nicio diferenţă. Vom juca apoi la Lazio, unde e greu de câştigat, şi ultimul meci acasă cu Celtic, care pierde foarte greu meciuri. Suntem în urmă cu vreo 40 de milioane de euro la fiecare echipă cu care jucăm. Când noi jucăm cu Clinceni este normal să suntem favoriţi cerţi. Când jucăm cu Rennes, Rennes e favorită, Celtic e favorită, Lazio e favorită. Bugetul vorbeşte în fotbal. Restul e vrăjeală. Dacă ai bani, ai de toate. Dacă n-ai, greu să faci performanţă. Suntem în urma lui Rennes, lui Celtic, lui Lazio şi în urma tuturor echipelor din grupele Ligii Europa. Dacă facem rezultate, bravo băieţilor şi bravo la toată lumea”, a spus Petrescu.







El a mai precizat că Rennes are un moral bun şi deşi nu a jucat în ultima etapă din Ligue I nu ar trebui să aibă probleme de formă. “Moralul celor de la Rennes este foarte bun. Faptul că nu au jucat meci câteodată e avantaj, câteodată e dezavantaj. Dar sunt sigur că la pregătirea fizică n-au probleme. Realitatea este că CFR are a patra şansă în această grupă. Când vom avea şi noi 40 de milioane buget… Cu toate echipele cu care am jucat în cupele europene, şi este al 13-lea meci dacă nu mă înşel, noi am avut şansa a doua pentru că bugetul clubului este mult mai mic decât al lor. După meciul cu Rennes şi eu am fost supărat pe repriza a doua, pe ce am jucat. Dar după ce am văzut meciul Chelsea – Ajax ieri, nu mai sunt supărat”, a mai afirmat Dan Petrescu.





Meciul CFR Cluj - Rennes se va disputa, joi, de la ora 19.55, în etapa a patra a grupei E a Ligii Europa.





CLASAMENT

1. Celtic 3 2 1 0 5-2 7

2. CFR Cluj. 3 2 0 1 3-3 6

3. Lazio 3 1 0 2 4-5 3

4. Rennes. 3 0 1 2 2-4 1