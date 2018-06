În weekend se decid ultimele echipe calificate la Campionatele Europene de baschet 3x3 din septembrie

Înaintea competiţiei a avut loc o conferinţa de presă, la care au participat Dan Berceanu, secretarul general al Federaţiei Române de Baschet, Radu Petre, reprezentant Sport Arena Streetball şi coordonator al evenimentului din partea Federaţiei Internaţionale de Baschet, Mariana Solomon, director al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret, Gabriela Mărginean, componentă a lotului naţional de baschet 3x3 al României şi vicecampioană europeană în 2016 şi Andrei Talpeş, preşedinte al Asociaţiei Judeţene de Baschet Constanţa.

“După trei ani în care a organizat peste 10 evenimente care contează în calendarul FIBA 3x3, Constanţa găzduieşte în premieră un eveniment internaţional dedicat echipelor naţionale. Ne bucurăm că am avut suţinerea Primăriei Municipiului Constanţa şi, ca de fiecare dată, am conlucrat excelent la organizare cu Federaţia Română de Baschet, Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret şi Sport Arena Streetball”, a declarat Andrei Talpeş.

Evenimentul se va desfăşura în zilele de sâmbătă şi duminică, în piaţeta Perla din Mamaia, iar în caz de vreme nefavorabilă, meciurile vor fi mutate în Sala Sporturilor din Constanţa.

“Sper ca acest turneu să se desfăşoare în condiţii foarte bune, să avem jocuri spectaculoase şi cele mai bune echipe să se califice la turneul final. Având în vedere că naţionalele României sunt deja calificate, România fiind ţară organizatoare a turneului final la Bucureşti, sper ca jocurile de aici să fie benefice pentru fetele şi băieţii noştri”, a spus Dan Berceanu.

Tricolorii vor evolua în formula Amedeo Casale, Vlad Cobzaru, Marius Ciotlăuş şi Vlad Dumitrescu. Ciotlăuş şi Dumitrescu au făcut parte din naţionala României şi la recent încheiatele Campionate Mondiale din Filipine, acolo unde România nu a depăşit faza grupelor. Casale revine în naţionala de 3x3 a României după ce în 2015 a ocupat locul 8 la Campionatele Mondiale U18 de la Debrecen în timp ce Cobzaru, proaspăt absolvent al Universităţii Augusta din SUA, e la prima apariţie în naţionalele de 3x3.

“Turneul va fi unul foarte puternic, cu participarea campioanei mondiale la masculine, Serbia şi a vicecampioanei mondiale la feminin, Rusia. Turneele de calificare cresc în valoare de la an la an şi spre exemplu week-end-ul trecut, la un eveniment similar în Andorra, Olanda a ratat calificarea la Campionatul European, după ce în urma cu câteva săptămâni a terminat pe locul 2 la Campionatul Mondial”, a declarat Radu Petre. “Evenimentul va fi transmis live pe canalul de You Tube al FIBA 3x3 şi poate fi urmărit din întreaga lume, fiind astfel un excelent instrument de promovare pentru oraşul Constanţa”, a mai spus acesta.





La fete, naţionala României, vicecampioană europeană în 2016, va avea de asemenea adversari de top la Constanţa. Rusia, care anul trecut a reuşit o dublă istorică, titlurile mondial şi european, iar anul acest a fost vicecampioană mondială, sau Olanda, medalii de argint la ediţia din 2017 a Europenelor, pe care a găzduit-o la Amsterdam.



Din lotul care a cucerit argintul în 2016 pentru România la feminin au rămas Gabriela Mărginean şi Sonia Ursu. Alături de ele vor juca cea mai titrată jucătoare din istoria baschetului românesc, Anca Stoenescu şi Gabriela Irimia.“Suntem bucuroase să jucăm acest turneu acasă şi chiar dacă suntem calificate din oficiu, cu siguranţă aceste meciuri ne vor fi foarte folositoare. Avem două componente noi în echipă faţă de lotul cu care am cucerit medaliile de argint în 2016 şi vom încerca să le integrăm cât mai bine în jocul nostru la acest turneu, în vederea Campionatului European din septembrie”, a spus Gabi Mărginean, căpitanul echipei naţionale feminine.

Francezul Guy Dupuy, medaliat cu argint în concursul de slam-dunk de la FIBA 3x3 World Cup din Filipine, alături de americanul Jonathan Clark vor oferi fanilor prezenţi la Constanţa două sesiuni spectaculoase de slam-dunk, atât sâmbătă cât şi duminică.“Apreciem eforturile lui Andrei Talpeş de a-i aduce împreună pe toţi cei implicaţi în acest eveniment. Iată că avem o competiţie de cu totul altă anvergură faţă de cum eram obişnuiţi şi mă bucură faptul că sportul este promovat prin astfel de evenimente”, a declarat Mariana Solomon.

Patru echipe se vor califica din competiţia masculină de la turneul de la Constanţa. Sistemul de calificare presupune disputarea competiţiei până în faza sferturilor de finală, urmând ca echipele învingătoare din această fază să obţină biletele pentru Bucureşti. În cazul în care România va ajunge în această fază a competiţiei la Constanţa, atunci se vor disputa şi meciurile de clasament pentru aflarea locului 5, care se va califica astfel la Europe Cup.

La feminin, primele trei echipe se califică la turneul final, iar în cazul în care România se clasează pe unul dintre primele trei locuri, atunci automat ocupanta locului patru va accede de asemenea la FIBA 3x3 Europe Cup de la Bucureşti, 14-16 septembrie.

Constanţa a devenit în ultimii ani o gazdă tradiţională pentru turneele de baschet 3x3, disciplină care începând de anul trecut se află în programul Jocurilor Olimpice, urmând să debuteze la ediţia Tokyo 2020.